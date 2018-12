Los ganaderos de Córdoba destacan la problemática del control de la tuberculosis animal y su alto coste

Publicado 12/12/2018 18:37:28 CET

CÓRDOBA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba, junto con la Fundación Caja Rural del Sur, ha organizado este miércoles la IV Jornada Técnica de Vacuno Extensivo, en la que se ha puesto de manifiesto el alto coste que conlleva el control de la tuberculosis animal y la problemática que supone la infección en especies silvestres como el jabalí, que actúa como reservorio.

Según ha indicado Asaja en una nota, todo ello supone un "serio problema" para los ganaderos de vacuno en extensivo, que "tienen que intentar erradicar la enfermedad de sus explotaciones, soportando un enorme coste económico".

La jornada, que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Córdoba, MSD Animal, comercial Rusama y Aligan, ha sido inaugurada por el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa; y el consejero de Caja Rural del Sur y secretario de Covap, José María Calero.

Asimismo, la sesión ha contado con la participación del responsable de Vacuno Extensivo de MSD Animal Health, Antonio Ramos, quien ha hablado de las limitaciones comerciales para la exportación debido a que, actualmente, gran parte de los países de Europa están llevando a cabo planes de control y erradicación de la Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR), dado que así lo requieren algunos de los países que actualmente importan terneros.

De este modo, al no tener España en marcha un plan de control y erradicación de dicha enfermedad "nos pone en una situación crítica y en desventaja con respecto a otros países de la Comunidad Económica Europea", ha dicho Ramos, quien ha añadido que "de no poner en marcha este plan de control, nos dejaría fuera de la posibilidad de exportar a terceros países que solicitan dichas exigencias y esto supondría directamente una disminución en el precio de nuestros terneros, situación que el sector no se puede permitir".

Por su parte, el veterinario y técnico de campo de Vacuno Extensivo de Laboratorios MSD, Giovanni Montoya, ha destacado la importancia que tiene la vacunación en la erradicación de enfermedades como el IBR, y cómo la sanidad es una de las barreras comerciales más importantes en el actual mundo globalizado.

Seguidamente, el catedrático y jefe del Grupo SaBio (Sanidad y Biotecnología) del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC), Christian Gortázar, ha abordado la epidemiología y el control de la tuberculosis animal y la problemática que supone la infección en especies silvestres como el jabalí.

Posteriormente, el director de Grupo Cárnico de Covap, Raúl Sanz, ha tratado el modelo Covap en vacuno de carne. Así, ha explicado que se trata de un modelo integrado que engloba la producción ganadera con la industria y la comercialización "garantizando la seguridad alimentaria, la trazabilidad, la calidad certificada y el bienestar animal".

Al respecto, ha añadido que "la cooperativa defiende este modelo que muestra su fortaleza ante las nuevas demandas de un sector cárnico que afronta los riesgos de las nuevas tendencias de consumo". En este sentido, ha apuntado que "la internacionalización de la carne de vacuno en los mercados asiáticos y árabes son las apuestas comerciales del presente y el futuro más inmediato".

Finalmente, el jefe de Servicio de Sanidad Animal de la Junta de Andalucía, Manuel Fernández Morente, ha abierto la mesa redonda con una exposición sobre la situación sanitaria del sector ganadero bovino en Andalucía y la reciente calificación de oficialmente indemne de enfermedades como la brucelosis. En la mesa han participado todos los ponentes de la jornada para debatir sobre la importancia de la sanidad para la comercialización de animales y productos.