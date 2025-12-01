Ganaderos de extensivo ven con "preocupación" que la peste porcina se extienda a otras comunidades y llegue a dehesas

Archivo - Cerdos ibéricos se alimentan en una dehesa, en una imagen de archivo. - COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS - Archivo

CÓRDOBA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos y Ganaderas en Extensivo (Anggex), Felipe Molina, ha asegurado que ven con "mucha preocupación" que la peste porcina se puede extender a otras comunidades autónomas, ante los casos en Cataluña, y llegue a la zona de dehesas, donde los cerdos ibéricos comparten el territorio con jabalíes y otros animales salvajes.

Así lo ha expuesto Molina al presentar junto a la delegada de Economía del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, las Jornadas 'Empresas ganaderas: economía y sostenibilidad para la ciudad de Córdoba', que tendrán lugar el día 4 de diciembre en el Centro de Recepción de Visitantes de la ciudad.

En este sentido, el representante de los ganaderos en extensivo ha dicho que están "atentos a todo lo que nos está diciendo el Ministerio de Agricultura", a lo que ha agregado que "es muy preocupante, porque llevamos 30 años sin tener peste porcina en España".

Al respecto, ha aclarado que "la peste porcina significa lo mismo que con la gripe aviar, que tenemos mucho miedo que si sale un animal contagiado en una granja, hay que sacrificar toda la granja, con los cerdos pasa lo mismo".

"De momento solamente se han dado positivos en jabalíes, como hay una superpoblación en toda España", de modo que espera que "en las granjas que están en Cataluña, que están todas encerradas y tienen una medidas de bioseguridad muy importante, no pase nada".

Aunque, ha confesado que "donde miedo nos da es abajo en las dehesas, donde los cerdos ibéricos comparten el territorio donde hay jabalíes, y entonces ahí sí da miedo, porque esos animales no están en granja, tú no puedes controlar el contagio y ahí está el peligro".

Sobre el tema de medidas, ha comentado que "de momento ahora mismo se están haciendo locales en Cataluña, controlando que los animales donde ha habido algunos positivos, que han sido en un parque de Barcelona, donde han muerto jabalíes, se analizan y ver que en las granjas no hay filtros de bioseguridad, que no entren vehículos extraños".

"Por lo demás, no podemos hacer nada más, más que regular que no haya movimiento de un lado a otro y que los vehículos estén bien desinfectados", ha afirmado, para advertir de que "para la provincia de Córdoba sería muy importante si pasa algo", dado que "en la dehesa, los cerdos ibéricos están en libertad y en un ambiente donde hay jabalíes y otras especies salvajes". Espera que no llegue a Córdoba, porque "hay mil kilómetros de camino", pero, "¿quién controla a todos los jabalíes del mundo?", ha cuestionado.

Tras indicar que han recibido algunas directrices, ha insistido en que "ahora hay mucho peligro, porque los cerdos están en montanera", siendo "cuando más cerdos ibéricos hay en el campo". Ante ello, les han avisado de "tomar medidas, como que no entren en las explotaciones vehículos diferentes y cuando hay cazadores, tener cuidado de que no entren vehículos que hayan venido de otros sitios". "Si se da en más comunidades, habrá que hacer cribados", ha apuntado, para apostillar que "sería lo que nos faltaba ya", porque "tenemos lengua azul de las ovejas y la gripe aviar".

LA JORNADA EN CÓRDOBA

El objetivo fundamental de la jornada en Córdoba, según ha detallado la edil, es "reforzar el papel de la ganadería extensiva como un verdadero motor económico y ambiental de nuestro territorio en la capital", así como "destacar su aporte vital al empleo, a la economía local y a la conservación de nuestros valiosos ecosistemas".

Así, el programa de la jornada está diseñado para ofrecer una visión global e íntegra del sector, de modo que se va a debatir sobre la salud animal, se van a abordar temas desde una perspectiva de investigación veterinaria y medioambiental, y también se va a presentar el censo y la distribución de las explotaciones ganaderas en el término municipal de Córdoba, "un dato esencial para la planificación y el apoyo que necesita el sector", ha aseverado Torrent.

En esta edición, "de manera innovadora", se integra la visión institucional centrada en las estrategias públicas para el desarrollo económico y la protección ambiental, con la visión de las propias empresas ganaderas, "que aportarán su experiencia práctica sobre los desafíos reales del sector y su contribución al territorio", ha agregado. Uno de los ejes centrales se basa en la mesa dedicada a la ganadería extensiva en entornos singulares, con el testimonio de ganaderos de Córdoba, Cádiz, Sevilla, Jaén y Galicia.

Las jornadas se van a complementar con una exposición fotográfica que se va a ubicar en el Palacio de Orive del 15 al 30 de diciembre, con imágenes de la ganadería extensiva, por parte de María del Carmen García Moreno, con el título de 'Cuidando la piel de la tierra'.

UNAS 80.000 HECTÁREAS

Mientras, Felipe Molina ha detallado que hay unas 80.000 hectáreas dedicadas a agricultura, ganadería y forestal en el término de Córdoba, siendo "una parte económica que, aparte del turismo y algo de industria, olvidamos que genera mucho dinero para la ciudad".

Entre algunas labores de ganaderos, ha citado el pastoreo en parques municipales, de modo que ganaderos de otras provincias de toda España, "donde hacen cosas similares que aquí", expondrán su trabajo, al tiempo que ha defendido "el pastoreo racional en torno a las ciudades, como un cortafuego natural" ante los incendios, como los registrados en el verano.

Además, el presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos y Ganaderas en Extensivo (Anggex) ha comentado que "la ganadería extensiva, con el pastoreo, fija dióxido de carbono al suelo", a la vez que "crea biodiversidad y mantiene el territorio".