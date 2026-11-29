1138477.1.260.149.20261129204328 El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García , llega a la Casa Sahara, habilitada por el partido para el seguimiento de la noche electoral, acompañado de la coportavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez . - María José López - Europa Press

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se ha mostrado prudente ante el posible resultado de su formación en las elecciones generales del 29 de noviembre en una primera valoración al llegar a Casa Sahara en Sevilla desde dónde seguirá la noche electoral.

"Nosotros hemos tenido buenas sensaciones en la calle de toda esta campaña. En nada tenemos los datos de verdad", ha asegurado este domingo a los medios de comunicación.

García ha llegado acompañado de la coportavoz de la formación andalucista, Teresa Rodríguez, y junto a candidatos y parlamentarios de Adelante.

La encuesta de Sigma Dos para FORTA y RTVE pronostica la entrada, por primera vez en la historia, del partido en el Congreso de los Diputados con entre 4-5 escaños.