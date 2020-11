Garicano (Cs) cree que Europa no permitirá "el atropelllo" del Gobierno central con su orden contra 'fake news'

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de Ciudadanos (Cs) Luis Garicano se ha mostrado convencido de que la Unión Europea no permitirá el "atropello" que supone la orden del Gobierno español sobre

un procedimiento de actuación contra las conocidas como 'fake news'.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, durante un acto junto al vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, sobre los fondos europeos Next Generation,ha expresado su "preocupación máxima" por esa orden ministerial, apuntando que parece que el Gobierno central "no se ha enterado de que estamos en Europa, que es fundamentalmente una unión de valores y el derecho a la información es un derecho clave".

Ha indicado que no cree que Europa vaya a permitir "estos atropellos, donde una Secretaría de Estado dependiente de Moncloa decide si una cosa se puede o no reproducir", algo que es "inaceptable". Ha señalado que Cs, desde Europa, hará todo lo posible para que se protejan las libertades.

"Lo que no es posible es que, sin control democrático, un Gobierno decida qué se puede comunicar y qué no", según Garicano, quien ha recordado que el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ya dijo en alguna ocasión que no cree que deba "haber libertad de información".