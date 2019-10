Garzón pide "no echar más leña al fuego" pensando en elecciones y crear condiciones para "abrir un diálogo" en Cataluña

Publicado 15/10/2019 13:23:39 CET

SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha llamado este martes a "no echar más leña al fuego" ante el conflicto en Cataluña por parte de dirigentes políticos que están pensando en las próximas elecciones del 10 de noviembre, al tiempo que se crean las condiciones para "abrir un diálogo".

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas en Sevilla tras señalar que "las hipérboles de la derecha reaccionaria de los últimos meses se han denotado irresponsable". "Hemos tenido excesos políticos por parte de derecha reaccionaria y de dirigentes independentistas", ha reprochado, toda vez que ha insistido en que la sentencia dicta sentencias "desproporcionadas".

"Es legítimo tener discrepancias con la sentencia, pero es momento de mirar hacia adelante", ha instado el coordinador general de Izquierda Unida, quien ha tachado de "fuera de lugar" las declaraciones del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, agradeciendo las movilizaciones contra esta sentencia.

Frente a esto, el dirigente de Izquierda Unida ha llamado a la calma y al diálogo y ha advertido de que "no se puede estar pensando todo el rato en las elecciones" sino en "tener altura de miras, ser capaces de calmarse, de usar el lenguaje de manera correcta y de no competir por ver quién dice la mayor barbaridad".

En este sentido, ha argumentado que la sentencia ya está sobre la mesa y "ahora hay que ver cómo resolvemos este problema político, que no se resolverá con sentencias ni con la actuación policial".

"NO HARÍA FALTA UN INDULTO"

Preguntado por la petición de amnistía para estos presos por parte de Podemos Andalucía, Garzón ha afeado que "no se estén usando de forma adecuado estos términos muy políticos" y "sí como arma arrojadiza" y ha agregado que esta sentencia no impide el uso de disposiciones y mecanismos jurídicos para que los condenados vayan saliendo en libertad con determinados grados. "No haría falta un indulto como tal. Nos estamos anticipando a los acontecimientos", ha asegurado.

En este sentido, ha apuntado que los indultos están en la legislación y "son un instrumento que puede usarse en determinadas condiciones que ahora mismo no se dan", por lo que ha instado a "abrir un amplio canal de dialogo entre las fuerzas políticas para ver cómo se resuelve el conflicto catalán".

"Lo más probable es que la Justicia empiece a ver que los que tienen menos penas empiezan a tener libertad, y nos parecerá positivo. El Tribunal Supremo lo podía haber prohibido y no lo ha hecho. Ha dejado la puerta abierta para que las personas penadas, a nuestro juicio, desproporcionadamente, puedan ponerse en libertad en próximos meses", ha concluido.