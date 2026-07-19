La gastronomía tradicional protagoniza una nueva cita de 'Jaén no duerme en verano'. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Castillo de Santa Catalina de Jaén ha acogido con "gran éxito" la actividad 'El Dornillo del Castillo", una propuesta incluida en la programación 'Jaén no duerme en verano' de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Jaén, concebida como una alternativa de ocio y cultura para disfrutar de las noches estivales en la ciudad.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Jaén en una nota, la iniciativa, desarrollada en formato de showcooking, a cargo de la Cofradía Gastronómica El Dornillo, ha ofrecido un taller de cocina en directo en el que los asistentes han podido conocer la elaboración de algunos de los platos "más representativos" de la gastronomía jiennense.

Asimismo, la jornada ha culminado con la degustación de recetas tradicionales, entre ellas la auténtica pipirrana, en un enclave patrimonial "único" que ha registrado una "excelente" acogida por parte del público.

De esta manera, "la notable respuesta de los asistentes vuelve a poner de manifiesto la buena acogida que está teniendo la programación 'Jaén no duerme en verano', diseñada por la Concejalía de Cultura con una amplia y variada oferta de actividades culturales, patrimoniales y de ocio para dinamizar las noches de verano en la ciudad".

No obstante, el próximo showcooking de 'El Dornillo del Castillo' se celebrará el 29 de agosto, ofreciendo una nueva oportunidad para disfrutar de la gastronomía tradicional jiennense en un entorno "privilegiado".