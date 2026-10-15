Gavira acusa al PSOE de ser "los buitres" de la vivienda y de convertir el problema en una "campaña de marketing"

El vicepresidente primero y consejero de Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, en la comisión parlamentaria del 15 de octubre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha acusado este jueves al PSOE de ser "los buitres" de la vivienda y de convertir el problema de acceso en una "campaña de márketing". "¿Dónde están las viviendas prometidas por Pedro Sánchez?", ha preguntado enarbolando varios recortes de prensa con anuncios de nuevos pisos.

En su intervención por la comparecencia solicitada por el grupo parlamentario socialista sobre cómo afectan al sector turístico los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de la nación a raíz del desahucio de Mari Carmen en Madrid, el vicepresidente segundo y consejero ha apuntado al PSOE y a los "comunistas" de ser los "responsables" de lo ocurrido en materia de vivienda. "Ustedes son el BOE", les ha espetado.

"Siguen aplicando la misma receta y dándole al enfermo más veneno", ha sostenido Manuel Gavira, que ha lamentado que la izquierda "siempre eche la culpa a otros" en materia de vivienda. "El problema --ha recalcado-- no es del turismo" sino, ha apuntado, de la subida de precios como consecuencia de la falta de viviendas porque no se construye y porque con decretos como los aprobados se genera "inseguridad" y los propietarios retiran pisos del mercado del alquiler.

"Obligan con sus políticas a los jóvenes a dormir en una litera en casa de sus padres hasta más allá de los 35 años", ha criticado el consejero, para el que el PSOE "sólo gestiona penurias". "Gracias a la iluminación mística que ha tenido Sánchez, esto cambiará a partir del 29 de noviembre", ha vaticinado.

Desde el PSOE, han afeado a Gavira que "lejos de argumentar, lo único que ha hecho es insultar a la izquierda". Los socialistas le han recordado al consejero la "deshumanización" y las "vejaciones" de la derecha a la figura de Mari Carmen, a la que han llamado "jeta, morocarmen y puta sinvergüenza".

Por su parte, el PP ha reprochado a los socialistas el "uso" de Mari Carmen para "evitar hablar de Ceuta, de la corrupción y del intento de asesinato de la jueza del caso del hermano de Sánchez". "Usan a Mari Carmen sin escrúpulos", han señalado los 'populares', que han sacado a la palestra el caso de la pareja de la portavoz del PSOE en el Congreso, propietario de varios pisos en alquiler. "Soy rentista porque soy socialista", ha ironizado el grupo parlamentario del PP.