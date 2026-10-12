Gavira anima a celebrar el 12 de octubre y defiende "el legado de España en el mundo" sin "nada por lo que pedir perdón"

Imagen del vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local del Gobierno andaluz y presidente Vox en Andalucía, Manuel Gavira en un acto de precampaña en Estepona (Málaga). (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha felicitado el día de la Fiesta Nacional que se celebra este lunes, 12 de octubre, desde la premisa de que los españoles tienen "mucho que celebrar y nada por lo que pedir perdón".

Así lo plantea el también consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local del Gobierno andaluz en un mensaje en su cuenta en la red social 'X' en el que defiende que, "frente a quienes pretenden tergiversar nuestra historia y alimentar falsos mitos, seguiremos defendiendo la verdad y reivindicando con orgullo el legado de España en el mundo".

"¡Feliz Día de la Hispanidad! ¡Feliz Día de la Virgen del Pilar! ¡Viva España!", añade el dirigente de Vox para cerrar su mensaje con ocasión de la festividad del 12 de octubre.