Gavira asegura que "cuando haya un gobierno con Vox en la región, se priorizará a los cordobeses y andaluces"

RUTE (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado este lunes que "cuando lleguen las próximas elecciones en la región y haya un gobierno con Vox, nos vamos a encargar de priorizar lo realmente importante, que son los cordobeses, los andaluces y los españoles", facilitando "ayudas a todos los sectores que crean empleo, las empresas, los autónomos y la gente del campo".

En una visita a Rute (Córdoba), Gavira ha comentado que "hace apenas once días se han aprobado los presupuestos de la Junta y el grupo parlamentario de Vox solicitó la mejora de los servicios públicos y servicios sanitarios", pero "el gobierno de Moreno Bonilla nos dijo que no", ha lamentado.

Asimismo, ha mencionado que solicitaron "ayudas para los que crean empleo, para los autónomos, que no llegan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que tienen que conciliar la vida familiar y laboral", si bien "el gobierno de Moreno nos dijo que no", ha reprochado.

"Nos dijo que no también a las ayudas del campo y estamos viendo cómo está entrando tomate envenenado en Andalucía", ha apuntado, para plantear que "uno se plantea por qué el PP y el PSOE, cada uno en sus competencias en el Gobierno de España y en la Junta de Andalucía, no priorizan a los andaluces y a los españoles".

Por otra parte, Gavira ha mantenido que no vamos a dejar de lado "las necesidades que tiene el pueblo de Rute de unos servicios sanitarios muy mejorables, como el centro de participación activa, que también ha sido objeto de enmienda por parte del grupo Vox en Andalucía y el gobierno de Moreno Bonilla nos dice que no".

En definitiva, el parlamentario ha subrayado que se marcan como "prioridad los cordobeses, los andaluces y los españoles y así garantizaremos que tengan futuro".