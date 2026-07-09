Gavira se convierte en el primer miembro de Vox en entrar en el gobierno andaluz para ser vicepresidente segundo

Juanma Moreno y Manuel Gavira, el pasado martes, 30 de junio, en el Parlamento andaluz - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira, ha sido nombrado oficialmente este jueves vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local en el ejecutivo andaluz presidido por Juanma Moreno fruto de un acuerdo entre el PP-A y Vox.

Gavira se convierte en el primer miembro de Vox en formar parte de un gobierno andaluz tras cerrar un pacto de 150 medidas con los populares para hacer presidente de la Junta a Moreno el pasado jueves, 2 de julio. Su nombre era el único que estaba anunciado desde el día de la investidura.

Finalmente, el portavoz de Vox se convierte en el segundo de los tres vicepresidentes del Gobierno andaluz. Moreno ha defendido el aumento de vicepresidentes en pro de una "mayor coordinación y fluidez interna". El popular Antonio Sanz será el vicepresidente primero y la persona encargada de suplir a Moreno en caso de ausencia o enfermedad.

La cartera de Gavira fusiona dos competencias que estaban separadas en la legislatura anterior, Turismo y Justicia. Se trata de la misma vicepresidencia que tuvo" el exlíder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, cuando estuvo en su gobierno desde 2019 a 2022.

Nacido en Cádiz en 1969, Gavira es licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, en el campus de Jerez. Está colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz desde 1998 y ejerció como abogado durante dos décadas, desarrollando su actividad profesional con despacho propio.

Durante su etapa universitaria trabajó en la empresa Loomis Spain, S.A., donde continuó posteriormente, compatibilizando esta labor con el ejercicio de la abogacía hasta 2018. Es mediador civil y mercantil, y ha ejercido como asesor de empresas.

Asimismo, ha desarrollado también una labor docente como Profesor de Jurídica, impartiendo clases en academias de formación para Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilantes de Seguridad.

En su trayectoria política, destaca como uno de los primeros afiliados que se unió al proyecto de VOX en Cádiz, en 2014. En 2018 fue elegido diputado en el Parlamento de Andalucía por la provincia de Cádiz, siendo el primer cargo institucional de VOX en un Parlamento al ser nombrado secretario de la Mesa del Parlamento de Andalucía.

En 2021, la formación lo nombró portavoz del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía, convirtiéndose en la única persona de la institución que ha compatibilizado esta responsabilidad con su condición de miembro de la Mesa del Parlamento.