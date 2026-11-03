Gavira defiende que los primeros presupuestos de PP-A y Vox son "buenos" y ayudarán a Andalucía a "mejorar"

El vicepresidente primero y consejero deTurismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Fotografía de Archivo) - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha defendido este martes que los primeros presupuestos del Gobierno andaluz de PP-A y Vox son "buenos" y "crecen" en áreas fundamentales como la sanidad, vivienda, servicios sociales o justicia, de manera que van a contribuir a "mejorar" la situación de la comunidad autónoma.

Manuel Gavira (Vox) ha arrancado la ronda de comparecencias de los consejeros en comisiones del Parlamento para dar cuenta de los presupuestos de sus departamentos. La consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local contará con 1.087,1 millones de euros en 2027, lo que supone un 1,3 por ciento más que en el presente año.

El consejero ha destacado que el turismo contará con 118 millones de euros en 2027.

Gavira ha señalado que el turismo "no puede medirse solamente contando visitantes, sino que también hay que mirar el empleo que deja, las oportunidades que ofrece a las pequeñas empresas, o la actividad que genera en el interior cuando termina el verano".

Ha agregado que se impulsará también una nueva convocatoria de subvenciones dirigidas a los municipios turísticos de Andalucía. Ha destacado los 6,06 millones de euros para mejorar nuestras playas, hacerlas más accesibles y avanzar en su recuperación ambiental.

El área de justicia contará con casi 810 millones de euros, la cifra "más alta" de la historia andaluza, según ha expuesto Manuel Gavira, quien ha querido dejar claro que "poner más dinero no arregla siempre y por sí solos los problemas". Ha señalado que la situación de la que se parte "no es sencilla" y ha explicado que el Gobierno central aprobó la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, "impuso una transformación enorme y dejó a las regiones la factura y los problemas". "Ahora nos toca desde la consejería estabilizar el modelo, comprobar cómo están funcionando los tribunales de instancia y adaptar las oficinas a la ampliación de la planta judicial", ha señalado.

"Le exigiremos al Gobierno de España los medios que corresponden, como ya estamos haciendo, y al mismo tiempo cumpliremos nosotros con nuestra parte", según ha agregado Manuel Gavira, quien ha explicado que 440,8 millones se destinan al personal de justicia

De otro lado, el Programa de Administración local contará con 84 millones en 2027, de los que 65,8 millones se destinan al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), que es la misma cantidad de 2026, según ha señalado Manuel Gavira, quien ha apuntado que la partida de la Patrica sube 10 millones en relación con este año, mientras que los gobiernos del PSOE-A la tuvieron "congelada" durante años.

ACCIDENTE DE URDA

El trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo) también ha estado presente en la comisión. Manuel Gavira ha denunciado que la "negligencia" y la "corrupción" del Gobierno central "cuesta vidas y, además, tiene un coste económico".

Ha indicado que, según las informaciones que han salido a la luz, el Gobierno "debía tener listo desde enero" el sistema de seguridad que pudo evitar la tragedia de Urda. "¿Qué creen que piensan los españoles cuando leen esto? Lo que piensan es que su negligencia cuesta vidas", ha dicho Gavira a los diputados del PSOE-A presentes en la comisión.

"¿Qué creen que piensan los andaluces y los españoles cuando leen que Oscar Puente recibió cuatro avisos de riesgo de error humano antes del accidente de Urda?", ha planteado también, apuntando que esta es la "política, la negligencia y la corrupción" del PSOE, y las "consecuencias las sufren los andaluces y los españoles; las sufren a nivel de pérdidas de vidas y de familias destrozadas y rotas".

Y después también hay, según ha señalado, "consecuencias económicas", por ejemplo, en el sector turístico con la suspensión de la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid. Se ha referido a la "ola de cancelaciones" en los hoteles de Sevilla tras el accidente ferroviario, y a la "incertidumbre y la afectación a la imagen de la ciudad".

"¿Ustedes qué quieren, pobreza, ruina y miseria en Andalucía?", ha preguntado al PSOE-A, y ha anunciado que se reunirá con el sector turístico esta semana "para ver qué líneas podemos plantear para ayudarles". Ha señalado que con el Gobierno del PSOE, "para trabajar en Renfe tienes que ser o amiga de socialista o socialista de carne".

Por su parte, la diputada del PSOE-A Verónica Pérez ha expresado el pesar de su partido por el trágico accidente de Urda y ha indicado que no van a entrar "en ninguna provocación, porque posiblemente eso sería lo fácil para quien no entiende o para quien no tiene unos valores mínimamente humanos, como algún grupo ha demostrado aquí", en referencia a Vox.

"Los socialistas siempre estamos del lado de la gente que sufre y respetamos tanto su dolor que no vamos a entrar en ningún discurso político porque creemos que eso es faltarles el respeto a esas personas que ahora mismo están en un momento de duelo. La decadencia es precisamente usar el dolor ajeno para intentar sacar rédito político", ha agregado, apuntando que la "decadencia quizás es difundir el odio mientras un país está de luto para anteponer no sé qué a sus intereses sencillamente políticos".

Pérez ha replicado así a la intervención anterior del diputado de Vox Ricardo López Olea, quien ha señalado que "ante el evidente abandono de nuestro pueblo, no es politizar una tragedia, sino que es una obligación moral y ética no guardar silencio", frente a la "absoluta opacidad" del Gobierno central. "No nos va a hacer callar en ningún momento", según López Olea, para quien el "total abandono de nuestros trenes describen a la perfección a este Gobierno central, negligente, que ha dejado a los españoles durante muchos años a su suerte y que está más ocupado en los tweets fáciles y en sus escándalos que en atender a un pueblo al que tiene absolutamente abandonado".

VALORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

En el turno de los grupos para valorar el contenido del presupuesto, Verónica Pérez ha manifestado que los primeros presupuestos del "gobierno de la traición" y de la "derecha más rancia y reaccionaria" de nuestra historia con un "auténtico fiasco" para Andalucía. "Son los presupuestos que dejan en manos de quien niega la violencia de género la responsabilidad de proteger a las víctimas de violencia de género", ha añadido.

"Estos son los presupuestos de la motosierra, de los recortes de los servicios públicos frente al despilfarro de la estructura política de la Junta", ha indicado Verónica Pérez.

La diputada de Adelante Andalucía Inmaculada Manzano ha cuestionado que en presupuesto "se mida con tanta precisión el crecimiento del negocio turístico y no se concrete con el mismo rigor cómo se protege a quienes soportan sus consecuencias, porque evidentemente el turismo debe estar al servicio de las ciudades y de quienes la habitan, y no las ciudades al servicio y la avaricia del negocio turístico". Sobre la justicia, ha planteado al consejero qué recursos se van a destinar a los juzgados con más sobrecarga.

El diputado de Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo ha manifestado que el presupuesto para el turismo en 2027 es "de reducción del importe global y además viene lastrado por importantes problemas de ejecución de los presupuestos anteriores". Ha señalado que a los ayuntamientos, "la primera en la frente", al dejar la Patrica "en 45 millones de euros, incumpliendo la ley de financiación incondicionada".

El diputado del PP-A Manuel Cardeña ha señalado que señalado, tras las críticas del PSOE-A al presupuesto, que la Junta sí "cumple" y presenta cuentas para el próximo año a diferencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que no ha presentado Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la última legislatura. Ha destacado el "aumento" en las partidas para el área de justicia, fruto de una "voluntad política".