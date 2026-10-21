Gavira defiende la protección "a propietarios e inquilinos" frente al "intervencionismo" del Gobierno central

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, en una intervención en el Parlamento de Andalucía. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha puesto en valor la "necesaria coordinación" entre administraciones y órganos judiciales en materia de desahucio frente al "intervencionismo" del Gobierno central en materia de vivienda, al que ha señalado como responsable de la falta de oferta en la comunidad.

"Podemos mejorar la comunicación entre Administraciones, agilizar un procedimiento, coordinar mejor a quienes tienen que intervenir y lo vamos a hacer. Pero ningún protocolo o convenio hace aparecer una casa donde no la hay", ha defendido este miércoles en una intervención en el Parlamento andaluz.

Gavira ha asegurado que se ha mantenido reuniones con los ayuntamientos, a través de la FAMP, "para mejorar la coordinación" y próximamente con el Consejo General del Poder Judicial. Asimismo, ha señalado que se han mantenido reuniones con los colegios de abogados para abordar sus reclamaciones ante las demandas de desahucios.

Por otro lado, ha criticado el conocido como 'decreto Maricarmen', aprobado por el Consejo de Ministros, y lo ha calificado como "un error", al mismo tiempo que ha señalado que crea "más inseguridad" entre los propietarios para poner viviendas en el mercado.

"Un desahucio no comienza a la fase del lanzamiento, comienza mucho antes. Comienza cuando una familia no encuentra una vivienda que poder pagar, cuando hay un mercado cada vez con menos oferta, cuando un propietario tiene miedo de alquilar o cuando hay una Administración que no ha construido lo suficiente", ha explicado el vicepresidente segundo.

Gavira ha asegurado que el Gobierno "en vez de ofrecer una alternativa pública, se ha dedicado a obligar a propietarios a soportar indefinidamente el problema". "La Administración no puede enfrentar a los propietarios con los inquilinos. La Administración no puede tratar a los propietarios como si fueran delincuentes. Merecen protección los dos, y eso es lo que hacemos", ha remarcado.

Frente a la gestión del ejecutivo central, el vicepresidente segundo ha defendido el papel de la Junta en materia de vivienda. "Este Gobierno defiende que quien tiene una situación de vulnerabilidad recibe una ayuda pública y defendemos que el propietario no tenga que pagar con su patrimonio la política social que corresponde financiar a su Administración", ha subrayado.

"Desbloquearemos suelo, reduciremos plazos, simplificaremos trámites y facilitaremos que se construya vivienda libre y protegida. Hay que utilizar la colaboración público-privada sin complejos, sin complejos. Yo no tengo ningún complejo en decirlo", ha reafirmado.

Ante su defensa de la gestión del ejecutivo andaluz, el diputado del PSOE-A, Mario Jiménez, ha calificado a Gavira como "tapavergüenza del gobierno andaluz". "¿Usted votó la ley de vivienda? ¿Usted la va a cambiar, señor Gavira? ¿O ya le parece bien la ley de vivienda, señor Gavira? Tragar y tragar", ha aseverado.

Jiménez ha puesto en valor la política de vivienda del Estado y ha pedido a la Junta que regule las zonas tensionadas. Asimismo, ha exigido a Gavira que aplique medidas que se han puesto en marcha en otras comunidades como una financiación específica de servicios de orientación jurídica o marcar como objetivo una primera atención de 48 horas.

"Por supuesto, no le llegan ustedes al Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda ni a la suela de los zapatos, señor Gavira, ni a la suela de los zapatos", ha remarcado a la par que ha señalado que en los últimos siete años la Junta "solo ha construido 114 viviendas".