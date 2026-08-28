Gavira llama a "alzar la voz" en las manifestaciones en apoyo a Ceuta: "No la vamos a dejar sola"

Archivo - El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, en una atención a los medios. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha llamado a la participación en las concentraciones frente a los ayuntamientos el próximo miércoles 2 de septiembre para mostrar su apoyo a Ceuta, tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos.

"El día 2 de septiembre tenemos una cita con Ceuta, una ciudad española que ha sido invadida y a la que por supuesto no vamos a dejar solas. Es el momento de salir a la calle, es el momento de alzar la voz y es el momento de exigir responsabilidad a un gobierno, el de Sánchez, que permanece con los brazos cruzados", ha afirmado este viernes en un vídeo remitido a los medios.

Asimismo, Gavira ha asegurado que los ciudadanos de la ciudad autónoma "necesitan recuperar su normalidad y poder vivir con seguridad". "Ceuta ha sido, es y será siempre España. Y no la vamos a dejar sola y no vamos a dejar que se convierta en una nueva Lampedusa", ha aseverado.

Con este mensaje, el también presidente de Vox en Andalucía, se suma a la llamada a la participación por parte de la formación a nivel nacional.

Atendiendo a la grave situación que afronta Ceuta, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, convocó el 25 de agostó durante su visita a la ciudad autónoma, concentraciones el 2 de septiembre a las 20,00 horas, en la puerta de los consistorios de toda España.