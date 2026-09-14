Gavira señala que la UCO confirma que el PSOE "convirtió la Junta en su cortijo" con "enchufismo" de familiares

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta, consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha manifestado este lunes que la UCO de la Guardia Civil "confirma" lo que su partido lleva años denunciando, que el PSOE-A convirtió la Junta "en su cortijo, colocando "a familiares a dedo en la Faffe sin pruebas y vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad".

"Los enchufados cobraron 3,5 millones de euros", según ha señalado Gavira en su cuenta en la red social X, en referencia a una información que publica este lunes ABC sobre un informe de la UCO acerca de la "colocación a dedo de familiares del PSOE" en la Junta.

"No fueron casos aislados: fue una forma de gobernar basada en el enchufismo, el abuso de lo público y el desprecio a los andaluces", ha indicado Manuel Gavira, para quien a los socialistas "se les acabó la impunidad: el dinero, de vuelta, y los culpables, a la cárcel". "Sea quien sea. También si está en la Moncloa", ha dicho.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha manifestado este lunes que cada vez que "la justicia levanta una alfombra, sale un nuevo escándalo del cortijo socialista" durante los años de gobierno del PSOE-A en la comunidad autónoma.

En un comunicado, ha lamentado que Andalucía sea noticia, de nuevo, "por los casos de corrupción del PSOE", como el hecho de que "18 altos cargos de la etapa socialista estén en el punto de mira por un millón de euros".

"Cada vez que la justicia levanta una alfombra, sale un nuevo escándalo del cortijo socialista", ha manifestado Cortés, antes de señalar que "no es un caso aislado, sino la forma de gobernar de los socialistas".

Así, ha recordado la frase de la exministra del PSOE Carmen Calvo, quien afirmaba que "el dinero público no es de nadie", y la ha contradicho: "Es de los que trabajan, de los que pagan impuestos y de los que madrugan".

Asimismo, Cortés ha manifestado, sobre la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que "la justicia no para de levantar casos de corrupción de su etapa en la Junta" como consejera.

"Andalucía ya sabe lo que significa dejarle al PSOE las llaves de la Junta", ha apuntado Cortés.