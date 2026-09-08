Gavira valora la suspensión del derecho al voto de inscritos por la 'ley de nietos': Evita que se "adulteren" elecciones

Archivo - El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, en una foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno andaluz y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha celebrado este martes la decisión del Tribunal Supremo (TS) de suspender de manera cautelar el voto de las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'ley de nietos', así como las nuevas altas en el mismo, y ha sostenido que con esa medida se evita que desde el Ejecutivo central que preside Pedro Sánchez se "adulteren" las elecciones.

En unas declaraciones difundidas desde Vox en Andalucía, el también consejero de Justicia, Turismo, Desregulación y Administración Local de la Junta se ha pronunciado así después de que el Supremo haya estimado las medidas solicitadas por Vox y la organización Iustitia Europa, de forma que ha ordenado a la Junta Electoral Central (JEC) que requiera de inmediato a los encargados de los registros consulares.

Vox defendió la necesidad de la suspensión cautelar ante el "riesgo" de daños irreversibles y para "preservar la legalidad, objetividad, transparencia e igualdad" en la conformación del censo electoral y "evitar que continúe aumentado de forma anómala, cuando no legal".

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía ha mostrado su satisfacción tras conocer que "se ha logrado suspender el intento de manipulación del censo electoral para alterar las elecciones".

Manuel Gavira ha defendido que "cuando, desde Vox, decimos que damos la batalla en las instituciones, en las calles y en los tribunales, no mentimos".

"Es precisamente esa batalla judicial que mantenemos contra el gobierno mafioso de Sánchez la que nos ha ayudado a evitar que se adulteren las elecciones", ha añadido antes de advertir de que "Vox no va a cesar en ser una barrera infranqueable para que las intenciones de Sánchez no lleguen a los andaluces ni a los españoles".

Desde Vox han explicado que el auto establece que las nuevas inscripciones afectadas quedarán suspendidas una vez finalizada su tramitación y que, en el caso de las personas ya inscritas, se suspenderán sus efectos electorales para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse. Estas medidas permanecerán vigentes hasta que se dicte sentencia en el procedimiento, aclaran desde la misma formación.