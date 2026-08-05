Gavira (Vox) asegura que Andalucía "se va a oponer" al reparto de menores migrantes del Gobierno: "Así lo pactamos"

El l vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local, Manuel Gavira, junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante el acto de imposición de medalla a los miembros del nuevo Consejo de Gobierno. - María José López - Europa Press

SEVILLA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local de la Junta, Manuel Gavira, ha asegurado este miércoles que Andalucía "se va a oponer" al reparto por parte del Gobierno central de los menores migrantes procedentes de Ceuta, en línea con la posición de Vox en el resto de comunidades.

"Andalucía, como el resto de gobiernos donde esté Vox, se va a oponer a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez. Así lo pactamos", ha afirmado Gavira en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

El acuerdo de gobierno entre el PP-A y Vox, firmado entre Gavira y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, recoge en su punto 12 el "rechazo frontal a la llegada de más inmigrante ilegales, tanto mayores como menores de edad, a Andalucía".

"Se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad", señala el documento.

Sobre la entrada masiva de migrantes la pasada semana a Ceuta, Gavira lo ha calificado como "una invasión" y ha subrayado que aquellos que cruzaron la frontera ilegalmente "tienen que estar de vuelta en Marruecos". "Y, si son menores, con sus padres", ha concluido el vicepresidente en su cuenta oficial de 'X'.

El pasado domingo, Gavira señalaba que la crisis migratoria sufrida en Ceuta "se está trasladando ya al litoral andaluz" y aseguraba que esta situación se trataba de "una invasión alentada por Marruecos y tolerada por el Gobierno de Pedro Sánchez".

Las declaraciones de Gavira están en consonancia con la de otros líderes de Vox presentes en gobiernos de coalición con el PP en comunidades autónomas. Este miércoles, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle (Vox), ha reiterado que se opondrá "por tierra, mar y aire" a un nuevo reparto de menores migrantes no acompañados.

Fuentes del partido ha afirmado a Europa Press que "ya está utilizando todas las competencias y herramientas disponibles para combatir la política migratoria suicida de Pedro Sánchez, oponerse a los repartos obligatorios y acabar con los privilegios asociados a la inmigración ilegal.".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha advertido de que si las comunidades autónomas se niegan a acoger menores migrantes procedentes de Ceuta, "entonces, tendrá que actuar de oficio Fiscalía de menores". "Evidentemente, la ley tiene que cumplirse", ha manifestado en una entrevista en la Cadena Ser.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha indicado que la ciudad autónoma está atendiendo en estos momentos a unos 1.100 menores migrantes y ha asegurado que se están realizando traslados de niños y niñas no acompañados a la Península.