'Génova' se desmarca de Vox con los menores migrantes y pide "cumplir la ley" para resolver la crisis en Ceuta

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, durante la celebración de la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Comité de Dirección del Partido Popular, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha marcado distancias con el discurso del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre los menores migrantes no acompañados que han llegado a España tras la crisis en Ceuta y ha defendido que esta situación debe abordarse aplicando los mecanismos que prevé la ley, como la reagrupación familiar o el retorno de los menores a los servicios sociales de sus países de origen.

"El señor Abascal es libre de expresar sus opiniones y sus ideas políticas como lo estime oportuno. Nosotros no nos expresamos en esos términos y no lo vamos a hacer nunca", ha afirmado la 'popular' en una entrevista en 'Onda Cero' este miércoles, recogida por Europa Press.

Ezcurra ha respondido así al ser preguntada por el mensaje difundido por Abascal en la red social 'X', después de que el Gobierno anunciara una partida de 25 millones de euros para atender a menores migrantes no acompañados en la ciudad autónoma. En ese mensaje, el líder de Vox aseguraba que no debía destinarse "ni un euro de los españoles para menas, para ilegales, para invasores, para mafias del tráfico de personas, para Marruecos".

En este contexto, la responsable del PP ha abogado que la solución pasa por "cumplir la ley", que, según ha explicado, contempla mecanismos para afrontar esta situación. Entre ellos, ha citado la reagrupación de los menores con sus familias o su entrega a los servicios sociales de sus países de origen.

"Creemos que hay que seguir los pasos, creemos que hay que cumplir la ley, y la ley prevé mecanismos para resolver esta crisis", ha sostenido.

COMPARECENCIA DE SÁNCHEZ

Además, Ezcurra ha reclamado una "asunción de responsabilidades" por parte del Gobierno, el despliegue de más medios, el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el refuerzo de la frontera y la filiación de todas las personas que se encuentran actualmente en territorio nacional.

En esta misma línea, la dirigente del PP ha pedido la comparecencia del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados para que dé explicaciones sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta.