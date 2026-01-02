Gavira (Vox) llama en el día de la Toma de Granada a "mantener nuestra identidad" frente a quienes "quieren destruirla"

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en una visita a Granada (Foto de archivo). - VOX - Archivo

SEVILLA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha realizado este 2 de enero, día en el que se conmemora la Toma de Granada, un llamamiento a "seguir luchando por mantener nuestra identidad" contra todos los que "quieren destruirla".

En un comunicado, Gavira ha agregado que las políticas del PP y del PSOE "son una sentencia de muerte para la Andalucía que conocemos y que queremos", la que "han construido nuestros abuelos y la que queremos que hereden nuestros hijos", ha sentenciado.

El portavoz en Andalucía del partido de Santiago Abascal ha reclamado "unidad y contundencia frente a los que nos quieren divididos y atentan contra nuestra identidad, cultura y tradiciones".

Además, Gavira se ha declarado "orgulloso de ser andaluz", porque "Andalucía es España y España es Andalucía", es decir, "no se entiende la una sin la otra", según ha añadido.

Para finalizar, Gavira ha subrayado que "estamos orgullosos de nuestras raíces y de nuestra historia". "No hay nada por lo que pedir perdón, y desde luego no vamos a pedir permiso por defender y transmitir nuestras tradiciones", ha concluido el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía.