Archivo - Imagen del vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local del Gobierno andaluz y presidente Vox en Andalucía, Manuel Gavira en un acto de precampaña en Estepona (Málaga). (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha denunciado este jueves que "todo lo que ha tocado" el Gobierno "mafioso, corrupto y traidor" de Pedro Sánchez "lo ha destrozado".

Según ha informado Vox en una nota, Gavira ha realizado estas declaraciones antes de participar en un acto de campaña electoral de su partido en Cerro-Amate, en Sevilla, donde ha reivindicado a su formación como la "alternativa" con la que "se puede hacer un cambio de rumbo" y "se puede traer el sentido común".

Tras subrayar que en las elecciones generales del 29 de noviembre "nos jugamos mucho", el también vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía ha invitado a los ciudadanos a reflexionar sobre si, tras ocho años de gobierno socialista de Pedro Sánchez, "tenemos un mejor Gobierno, mejores servicios públicos, unas mejores infraestructuras", o "nuestras instituciones constitucionales están más reforzadas o no que hace ocho años".

Se trata de "comparar" lo que había hace ocho años y lo que hay hoy, según ha resumido Gavira, quien ha defendido que las próximas elecciones generales suponen la "oportunidad de expulsar a quien ha traicionado a Ceuta, consintiendo una invasión"; a quien es "corrupto", porque "cada día hay más casos de corrupción en el PSOE"; y quien "juega con la vida de los españoles", como "hemos sufrido los andaluces con las tragedias ferroviarias", ha añadido.

El 29 de noviembre, "nos jugamos que esté Sánchez o que haya seguridad; que esté Sánchez o que haya unos servicios públicos como merecemos los españoles; que esté Sánchez o que haya vivienda; que esté Sánchez o que haya buena carreteras", ha argumentado el dirigente de Vox, quien también ha sostenido que en dicha cita con las urnas está en juego "que haya una Justicia real y efectiva en nuestra Nación", o que los socialistas "no amenacen con hacer vida imposible a los jueces".

De este modo, Gavira ha concluido con un llamamiento a votar "por el sentido común" de Vox dentro de diez días para "mandar al paro al Gobierno de Pedro Sánchez".