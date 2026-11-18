Archivo - El dúo Gemeliers en imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dúo sevillano Gemeliers, formado por los hermanos Jesús y Daniel Oviedo, reivindica sus raíces andaluzas en la nueva etapa musical en la que trabaja, con un próximo disco que define como su "ADN en estado puro" y un sonido que combina el pop con elementos flamencos. Este camino tiene entre sus lanzamientos 'Nudito Remix', una colaboración con Marta Santos que nace de una historia personal de Daniel y con la que buscan transmitir la idea de un amor que perdura.

En una entrevista concedida a Europa Press, los artistas han explicado que este proceso responde a la voluntad de tomar las riendas de su proyecto y mostrar al público quiénes son después de una trayectoria iniciada en la infancia y atravesada por la exposición pública.

"Venimos de un género muy pop", han señalado los hermanos, que consideran que el trabajo con sus actuales productores les ha permitido encontrar un sonido que conecta con su público e incorpora sus raíces. "Ese pop flamenco, evidentemente más pop que flamenco", han precisado, para subrayar que esta evolución mantiene la esencia de Gemeliers.

El dúo ha defendido la influencia de Andalucía tanto en su forma de comunicarse como de cantar. "Ser andaluz es un honor y es una maravilla. Yo, si volviera a nacer, volvería a ser andaluz cien por cien", han manifestado durante la conversación, en la que también han destacado las guitarras flamencas presentes en su colaboración con Marta Santos.

Sobre el próximo disco, han avanzado que contará con más colaboraciones, aunque todavía trabajan en la selección del repertorio entre una treintena de canciones. Según han explicado, el tiempo que pasan en el estudio propicia la aparición de nuevos temas que les llevan a revisar sus decisiones. "Un disco nunca se acaba, un disco al final se abandona", han bromeado.

UNA HISTORIA PERSONAL CON MARTA SANTOS

'Nudito Remix' parte de una experiencia de Daniel con su pareja actual, una "historia preciosa" que ha convertido en canción junto a su hermano. Jesús ha explicado que, para hacer suya una vivencia ajena durante la composición, trata de ponerse en su lugar y contemplarla desde sus ojos.

La colaboración con Marta Santos surgió de la admiración mutua y de las ganas de trabajar juntos. Los hermanos han relatado que tenían pendiente una colaboración y que el interés de la cantante por 'Nudito' terminó por concretarla. "Ha sido algo muy natural, muy espontáneo, muy orgánico", han señalado.

A su juicio, la artista aporta una voz reconocible y una interpretación que conecta con la historia de la canción. Los tres coincidieron durante la grabación del videoclip en Sevilla, una pieza que consideran fundamental para completar el mensaje del tema y trasladar a imágenes la metáfora de un vínculo que permanece.

Para ello, eligieron a dos actores mayores que interpretan a una pareja, una decisión con la que querían representar un amor duradero y alejarse de la presencia habitual de protagonistas jóvenes en los vídeos musicales. "No hay nada más tierno que el amor de dos personas mayores que están haciendo planes juntos", han expresado.

Daniel ha explicado, además, que convertir una experiencia privada en una canción exige encontrar la manera de compartirla sin revelar todos sus detalles. "Mi historia detrás de esta canción es compleja y mucho más delicada que lo que canto y lo que cuento", ha señalado, antes de apuntar que la composición permite introducir matices y preservar la intimidad de las personas implicadas.

CRECER BAJO LA MIRADA DEL PÚBLICO

Los hermanos también han abordado las dificultades de construir su identidad personal y musical mientras crecían ante el público. "Hemos sido niños, hemos sido adolescentes y ahora somos adultos", han recordado, para explicar que han atravesado esas etapas con sus dudas y errores, pero también con el peso añadido de recibir una valoración inmediata de sus decisiones.

"Nos ha costado descubrirnos", han reconocido los artistas, que describen la búsqueda de su actual rumbo musical como "una aventura". En este sentido, han destacado la dificultad de sostener una carrera: "Llegar es complicado, pero mantenerse es mucho más complicado".

El cambio, según han explicado, llegó al dar "rienda suelta a la creatividad" y asumir la dirección de su proyecto. Aunque consideran necesario contar con un equipo profesional y escuchar sus opiniones, defienden que ese respaldo debe acompañar las decisiones del artista. "Que tengas un equipo detrás apoyándote, pero apoyando tus decisiones, no que tú tengas que apoyar las decisiones de otros", han resumido.

Respecto a la etiqueta de fenómeno fan, la han descrito como un "arma de doble filo" que también puede favorecer una trayectoria si se cuida al público y se trabaja con seriedad. Así, han agradecido la fidelidad de quienes continúan acompañándolos después de tantos años, pese a que, según han recordado, en sus comienzos les auguraban "uno o dos añitos como máximo".

Al plantear qué consejo darían a los niños que empezaban a aparecer en 'Menuda noche', han respondido con dos recomendaciones: "Leer bien los contratos" y "no ir con tantas prisas".

UN CONCIERTO ESPECIAL EN SEVILLA

Gemeliers tiene previsto actuar el 19 de noviembre en el Cartuja Center de Sevilla, una cita que afronta con la emoción y la responsabilidad de regresar a su tierra. "Para nosotros, ser profetas en casa es lo más importante", han afirmado.

Los hermanos han anunciado un espectáculo renovado respecto al que han ofrecido en su 'Remember Tour', con la incorporación de canciones que el público les había pedido y que no habían interpretado anteriormente. También han adelantado su intención de llevar una producción mayor y han dejado abierta la posibilidad de contar con artistas invitados.

Actuar en casa, han reconocido, añade respeto e inquietud por que todo salga bien, especialmente ante los imprevistos que pueden producirse en un directo. Con todo, encaran esta cita después de la "grata sorpresa" que, según han explicado, ha supuesto agotar las entradas de su gira tras un periodo sin salir de tour.

"Ha sido un aprendizaje para saber que siguen ahí", han señalado sobre la respuesta de sus seguidores, que les ha permitido recuperar confianza para continuar ofreciendo conciertos en las ciudades incluidas en el recorrido.

Preguntados por sus sueños pendientes, Jesús ha situado su objetivo inmediato en llenar el Cartuja Center, un deseo que comparte Daniel, quien ha añadido otro reto para el futuro: grabar una canción con Alejandro Sanz.