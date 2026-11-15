El Gobierno adjudica más de 6,7 millones de euros a once proyectos empresariales andaluces generadores de empleo

Archivo - Fachada de una oficina de empleo, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ), ha adjudicado más de 6,7 millones de euros en ayudas a 11 proyectos empresariales, en las provincias de Almería, Cádiz y Córdoba, que movilizarán más de 16,4 millones de inversión y se comprometen a crear 115 puestos de trabajo en zonas de transición justa.

Según ha informado el Gobierno en una nota, el ITJ ha publicado la resolución definitiva de esta convocatoria, disponible aquí, destinada a impulsar nuevas actividades económicas en los municipios afectados por el cierre de minas de carbón, centrales térmicas de carbón y centrales nucleares.

La convocatoria ha contado con una cofinanciación de 13,7 millones del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea. Además, ha detallado que las ayudas buscan favorecer "la diversificación de la economía local, atraer inversiones y generar oportunidades de empleo en territorios que afrontan procesos de transformación económica".

Asimismo, el Ministerio ha explicado que las empresas beneficiarias deberán crear los puestos de trabajo comprometidos y mantenerlos durante un periodo mínimo de tres años.

Los proyectos seleccionados en Andalucía abarcan diferentes actividades industriales, productivas y de servicios, desde la industria agroalimentaria y la transformación de la madera hasta la fabricación de materiales, la industria cárnica, el turismo y la atención social, contribuyendo a diversificar el tejido empresarial de las zonas de transición justa.

Entre las iniciativas beneficiarias destaca la creación de una fábrica de zumos ecológicos de alta calidad en Carboneras (Almería), que contempla una inversión subvencionable de 3,7 millones de euros y la creación prevista de 26 puestos de trabajo.

En Espiel (Córdoba), se pondrá en marcha un centro de tratamiento de madera de pino, con una inversión subvencionable de 971.740 euros y un compromiso de creación de diez empleos.

También en la provincia cordobesa, Belmez contará con una nueva industria cárnica con cocina industrial, que movilizará una inversión subvencionable de 919.610 euros y prevé generar seis puestos de trabajo.

En la provincia de Cádiz, destaca la construcción de una planta de hormigón ecológico en Los Barrios, con una inversión subvencionable de 561.303 euros y la creación prevista de más de diez empleos.

La resolución incluye asimismo proyectos de diversificación económica en Fuente Obejuna (Córdoba), donde se pondrá en marcha una lavandería industrial con una inversión subvencionable de 868.799 euros y diez empleos previstos, y en Algeciras (Cádiz), donde se impulsará una nueva residencia para personas con discapacidad intelectual, con una inversión subvencionable de 103.834 euros y 14 puestos de trabajo comprometidos.

PEQUEÑOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Asimismo, el ITJ se encuentra tramitando la resolución de la convocatoria de ayudas a pequeños proyectos de inversión en zonas de transición justa regidas por el reglamento de minimis.

Está previsto que en las próximas semanas se publique la resolución definitiva, con una dotación adicional de alrededor de cuatro millones para apoyar pequeños proyectos iniciativas empresariales en las zonas de transición justa.