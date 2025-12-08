El Gobierno anima a entidades, pymes y autónomos andaluces a pedir las ayudas para proyectos contra la despoblación

Archivo - La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen interviene en la reunión con los alcaldes de la zona de Doñana. A 20 de diciembre de 2024 en Sevilla. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha animado a entidades locales, sin ánimo de lucro, pymes y autónomos, así como entidades de la economía social a presentar --desde este lunes, 8 de diciembre, hasta el 20 de enero-- proyectos innovadores destinados a la dinamización del entorno rural como medio de lucha contra la despoblación, que podrán ser destinatarias de las ayudas convocadas por el Ministerio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que ascienden a 52 millones de euros.

"Queremos pueblos vivos", ha defendido en un comunicado Pedro Fernández, que ha agregado que, "para poder revitalizar las áreas rurales, necesitamos la estrecha colaboración e implicación de todos, desde las administraciones, a comunidades, sociedad e iniciativa empresarial con un objetivo común, trabajar sin descanso para que nuestros territorios ofrezcan oportunidades económicas para todas y todos, las mismas que puedan tener cualquier otro vecino o vecina del entorno urbano".

En su opinión, "debemos ser conscientes de que el territorio no es en sí, sino que se construye y rehabilita constantemente sobre la sociedad", por lo que "debemos contribuir y construir entre todos y todas un nuevo paradigma de lo rural, basado en la ecología, el feminismo, la digitalización, la cohesión social, la cohesión territorial y la igualdad".

Ha señalado que "ésa es la oportunidad que ofrecen estas ayudas", que cubrirán hasta el 90% del coste de los proyectos seleccionados, con un máximo de 300.000 euros, y que cuentan con tres modalidades, dependiendo de si son proyectos promovidos por entidades locales --modalidad A--, por entidades sin ánimo de lucro --modalidad B-- o por por pymes, personas en situación de autoempleo y entidades de la economía social (modalidad C).

Las ayudas cuentan con un presupuesto total de 52 millones de euros, una cifra que representa más del doble de la concedida en 2024, según han destacado desde el Ejecutivo central, desde donde han indicado que este aumento de los fondos se debe a la "apuesta decidida" del Gobierno "por la reactivación social y económica de zonas con problemas de despoblación, mediante la revalorización del espacio rural desde una dimensión socioeconómica, medioambiental y de género".

Desde el Gobierno valoran además que el programa ha tenido desde su inicio una "gran acogida", lo que ha posibilitado desde el 2022 la financiación de más de 700 proyectos por un importe total de 69,8 millones de euros.

PROYECTOS INNOVADORES PARA LA TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL

El Gobierno sostiene que la naturaleza "transversal y pluridimensional de los cambios demográficos y territoriales" conlleva "la necesidad de una estructura de gobernanza compleja, que requiere de la participación de diferentes actores institucionales y sociales, y en la cual las entidades sin ánimo de lucro y las iniciativas empresariales han de desempeñar un papel prioritario por su capacidad para actuar como agentes de dinamización social y potenciadores de la actividad económica, en zonas desfavorecidas por sus condiciones geográficas o demográficas".

Por estos motivos, podrán optar a estas subvenciones, en su 'modalidad A', entidades locales --municipios, cabildos y consejos insulares, provincias, entidades de ámbito superior o inferior al municipio, consorcios, y agrupaciones sin personalidad jurídica--, y comunidades autónomas uniprovinciales.

En su 'modalidad B', podrán presentarse iniciativas promovidas por entidades sin ánimo de lucro que tengan un ámbito de actuación supraprovincial, individualmente o mediante federaciones, confederaciones o agrupaciones, incluidas las federaciones de entidades locales y las cámaras de comercio.

Por su parte, en la 'modalidad C' de las ayudas convocadas, podrán resultar subvencionados proyectos promovidos por pequeñas y medianas empresas (pymes), personas en situación de autoempleo y entidades de la economía social.

En todos los casos, los proyectos se deberán desplegar, con carácter general, en municipios o núcleos poblacionales con una población inferior a 5.000 habitantes.

Las órdenes establecen las características generales de los proyectos subvencionables, estableciendo como tipologías prioritarias aquellos proyectos dirigidos a mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios ofertados en la zona; el apoyo al emprendimiento y construcción de ecosistemas rurales innovadores; cultura, ocio y deporte; servicios sociales, salud y economía de los cuidados; transporte y movilidad; mejora y desarrollo del parque habitacional; fomento del asociacionismo, creación de redes de cooperación y apoyo mutuo; y proyectos que, en zonas afectadas por incendios y otras catástrofes naturales, "contribuyan a la lucha contra la despoblación y a la reparación de impactos, restauración del medio e incremento de su resiliencia frente a futuros eventos extremos".

Para la selección de proyectos se valorarán aspectos como "la calidad de la propuesta y su carácter innovador, el impacto del proyecto en la despoblación, así como su repercusión social, medioambiental y en la igualdad género".

AYUDAS DE HASTA 300.000 EUROS POR PROYECTO

El plazo de solicitud de estas subvenciones estará abierto desde el 5 de diciembre de 2025 hasta el día 20 de enero de 2026. Serán financiables los gastos de los proyectos que resulten seleccionados siempre que hayan sido contraídos desde la publicación de la resolución de concesión de las ayudas y hasta el año 2028.

Para cada proyecto seleccionado, las subvenciones concedidas se ajustarán a unos importes mínimos y máximos según la tipología de las entidades beneficiarias. En el caso de entidades locales y comunidades autónomas uniprovinciales --'modalidad A'--, la ayuda no podrá ser inferior a 25.000 euros ni superar los 300.000 euros --con "variaciones según el tipo de entidad"--, cubriéndose hasta un 90% del gasto subvencionable del proyecto.

En el caso de entidades sin ánimo de lucro --'modalidad B'--, la ayuda no podrá ser inferior a 50.000 euros ni superar los 200.000 euros, cubriéndose hasta un 90% del gasto subvencionable del proyecto.

En el caso de pymes, personas en situación de autoempleo y entidades de la economía social --'modalidad C'--, la ayuda no podrá ser inferior a 25.000 euros ni superar los 200.000 euros, cubriéndose hasta un 70% del gasto subvencionable del proyecto.

Para las potenciales entidades beneficiarias se celebrará un 'webinar' informativo el próximo viernes, 12 de diciembre, a las 11,00 horas.