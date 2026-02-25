El Gobierno aprueba casi tres millones para ejecutar obras de emergencia en playas de Granada dañadas por el temporal

El subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, en la visita que ha realizado a Salobreña, donde ha mantenido una reunión con el alcalde, Javier Ortega. - GOBIERNO DE ESPAÑA

SALOBREÑA (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de España ha aprobado en la mañana de este miércoles una partida de 2,9 millones de euros para que el Servicio Provincial de Costas ejecute obras de emergencia en diferentes playas de la costa de Granada que han sufrido daños de diversa consideración tras el paso del tren de borrascas por la provincia.

Según ha emitido el Ejecutivo en una nota, el anuncio lo ha realizado este miércoles 25 el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, en la visita que ha realizado a Salobreña, donde ha mantenido una reunión con el alcalde, Javier Ortega, para conocer las afecciones ocasionadas por el temporal en el municipio y trasladarle las ayudas aprobadas por el Gobierno de España destinadas a paliar los daños provocados por estos fenómenos meteorológicos adversos.

Por su parte, Montilla ha señalado que, según ha recogido el informe de daños elaborado por el Servicio Provincial de Costas, los daños han sido cuantiosos y se extienden a la práctica totalidad de los casi 80 kilómetros de costa granadina.

En concreto, las actuaciones se van a realizar en las zonas del delta del Guadalfeo, en las playas de La Charca y la Cagailla, en Salobreña; en la de la Punta del Santo, en Motril, y en Torrenueva Costa. En la parte oriental se actuará en la playa de Castillo de Baños, en Polopos-La Mamola y en las de La Rábita y el Pozuelo, en Albuñol. Además, se actuará en cuatro playas de Almuñécar.

Asimismo, el Gobierno central ha indicado que el principal daño identificado, en general, es la pérdida de sedimentos como consecuencia del fuerte transporte provocado por el temporal de poniente. Según han indicado, estas pérdidas han sido generalizadas, y han afectado, en mayor o menor medida, a todas las playas dañadas, con especial gravedad en la zona este del litoral. Destaca el caso de la playa de El Pozuelo, en Albuñol, donde se aprecia de forma descubierta parte del muro de apoyo del antiguo paseo y de estructuras anteriores.

En un segundo grupo se encuentran los daños sufridos en las estructuras de defensa existentes. La altura del oleaje, que en algunos momentos ha superado los seis metros, constituye la mayor de toda la serie histórica en el Mar de Alborán desde que se tienen registros por parte de la red de boyas de Puertos del Estado.

Esta circunstancia ha provocado el desplazamiento de las piezas y escolleras en diferentes espigones como el de la Punta del Santo en Motril, en donde la virulencia ha sido tal que ha logrado desplazar algunas de las piezas de hasta diez toneladas; o el de Fuentepiedra en Almuñécar. Además, se le suma la pérdida del cardinal de señalización marítima del propio espigón de la Punta del Santo de Motril. Junto a esto, también se han identificado numerosos desperfectos por alcance y remonte del oleaje que han afectado a los caminos adyacentes, pasarelas o mobiliario.

Las obras tienen por objeto la reparación de todos los daños identificados y la reposición de escolleras en los espigones dañados junto con los aportes de los sedimentos perdidos a fin de restituir el estado al previo del tren de borrascas, "asegurando la protección e integridad del dominio público marítimo-terrestre".

En relación, el subdelegado ha adelantado que esta partida de casi tres millones de euros forma parte de los doce millones contemplados en el Real Decreto-ley de ayudas por los daños del tren de borrascas destinados a obras de emergencia para la reposición de los daños y la protección del dominio público marítimo-terrestre, con el objetivo de "actuar con rapidez en el litoral afectado y garantizar la seguridad y conservación de la costa".

Bajo este contexto, las obras se prolongarán durante varios meses si bien "se actuará con la mayor rapidez posible para muchas de estas actuaciones estén finalizadas antes de Semana Santa", según ha afirmado Montilla.

AYUDAS A ENTIDADES LOCALES

Además de las obras de emergencia en las playas, el subdelegado del Gobierno ha trasladado al alcalde de Salobreña que su municipio, al igual que el resto de los de la costa de Granada se beneficiarán igualmente del paquete de ayudas contempladas en el Real Decreto-ley 5/2026 para, por ejemplo, sufragar los gastos de emergencia asumidos por los consistorios para la limpieza de playas y retirada de arrastres.

Con el objetivo de que estos recursos lleguen cuanto antes a los municipios, se han habilitado anticipos que pueden ser percibidos por las respectivas administraciones locales mediante la presentación de una declaración responsable.

Las ayudas destinadas a las entidades locales abarcan la reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales dañadas, los gastos de emergencia que hayan realizado y la construcción de nuevas infraestructuras que prevengan inundaciones.

Igualmente, los ayuntamientos podrán destinar el superávit correspondiente al ejercicio 2025 a actuaciones vinculadas a la reparación de daños mediante inversiones financieramente sostenibles. Del mismo modo, el Gobierno ha precisado que se flexibiliza la regla de gasto para las administraciones locales en aquellas partidas destinadas a paliar los efectos de las inundaciones "de manera que no computen a efectos de las reglas fiscales".

En este sentido, Montilla ha señalado que los agricultores de la costa granadina podrán acogerse de las medidas recogidas en el Real Decreto-ley, que contempla distintas ayudas para el sector agrario, orientadas a la recuperación de explotaciones, infraestructuras y producciones dañadas, al igual que las empresas y autónomos que hayan sufrido una merma en su negocio como consecuencia del tren de borrascas o las personas con daños en sus enseres y vivienda.

En conclusión, Montilla ha subrayado la "respuesta coordinada y rápida del Gobierno de España para apoyar a los municipios y sectores afectados", y ha reiterado la disposición de la Subdelegación del Gobierno para acompañar a las administraciones locales en la tramitación de las solicitudes y en la gestión de los procedimientos necesarios para acceder a estas ayudas.