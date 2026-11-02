El Gobierno aprueba más de 306.000 euros a dos empresas granadinas para compensar las emisiones de C02

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SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo ha aprobado provisionalmente la concesión de 306.477,77 euros en ayudas a dos empresas de la provincia de Granada para compensar los costes indirectos de las emisiones de CO2 con el objetivo de reforzar su competitividad frente a la competencia internacional y reducir el riesgo de deslocalización de la actividad industrial. Las empresas beneficiarias son Cotton South, S.L., ubicada en Fonelas, que para la que se ha aprobado 210.115,57 euros, y Aceites Sierra Sur, S.A., situada en Pinos Puente, a la que se han asignado 96.362,20 euros.

Cotton South desarrolla su actividad en el sector de la industria papelera, dedicada a la fabricación de pasta de papel. Por su parte, Aceites Sierra Sur pertenece al sector oleícola y cuenta con instalaciones dedicadas a la producción de aceite de oliva, el aprovechamiento de subproductos de la aceituna y la cogeneración energética. Estas ayudas forman parte de la convocatoria nacional de 2026, dotada con 600 millones de euros, de los que 76,4 millones corresponden provisionalmente a Andalucía, ha recordado el Gobierno en una nota. La convocatoria de 2026 amplía, además, el número de actividades que pueden acogerse a este mecanismo de compensación. Entre las principales novedades figura la incorporación, por primera vez, de la industria cerámica, junto con nuevas actividades vinculadas a la química orgánica, los fertilizantes, el vidrio, los textiles, la madera y las baterías.

En la comunidad autónoma andaluza, las subvenciones alcanzan a 49 instalaciones industriales pertenecientes a 41 empresas, mientras que en el conjunto de España beneficiarán a 488 instalaciones de 386 empresas. El programa está dirigido a industrias especialmente expuestas a la competencia internacional y a los elevados costes energéticos, en sectores estratégicos como la siderurgia, el aluminio, el papel, la química, el vidrio, el refino y los fertilizantes. Las subvenciones permiten compensar parte del sobrecoste de la electricidad derivado del régimen europeo de comercio de derechos de emisión, con el fin de evitar la denominada fuga de carbono, que se produce cuando la actividad industrial se traslada a países con menores exigencias ambientales.