La Junta licita obras para mejorar la accesibilidad de diez viviendas públicas en Puerto Real (Cádiz)

Bloque de viviendas públicas en Puerto Real (Cádiz) que rehabilitará la Junta de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCIA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha sacado a licitación las obras para mejorar la accesibilidad y las condiciones de conservación de un edificio de diez viviendas protegidas situado en el número 41 de la calle Séneca de Puerto Real (Cádiz), perteneciente al parque residencial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio.

La actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 87.357,62 euros y un plazo previsto de ejecución de nueve meses. El proyecto tiene como principal objetivo facilitar el acceso y la movilidad dentro del edificio mediante la instalación de un nuevo ascensor y la creación de un itinerario accesible, ha explicado la Junta en una nota.

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha destacado que estas obras permitirán "mejorar las condiciones de accesibilidad del inmueble y, al mismo tiempo, actuar sobre distintos elementos comunes que necesitan trabajos de reparación y conservación". Díaz ha subrayado la importancia de adaptar el parque público residencial a las necesidades de personas con movilidad reducida porque "tenemos que garantizar que las familias puedan acceder a sus viviendas de forma autónoma y segura, eliminando barreras que condicionan su día a días".

La consejera ha añadido que "mejorar la accesibilidad permite que las personas puedan relacionarse con su entorno cotidiano con mayor autonomía y seguridad". El edificio fue construido en 1987 durante la segunda fase de la barriada Antonio Muro de Puerto Real. Se trata de un inmueble residencial plurifamiliar de planta baja más cuatro alturas, con dos viviendas por planta. Forma parte de un conjunto de diez edificios destinados a alquiler social, cada uno de ellos con diez viviendas, que conforman una manzana cerrada alrededor de un patio interior urbanizado.

El proyecto contempla la instalación de un nuevo ascensor en el interior del edificio, aprovechando el hueco existente, por lo que su colocación no requerirá intervenir en la estructura del inmueble. Para completar el itinerario accesible, se construirá además una rampa que conectará la planta baja del edificio con el patio interior de la manzana. Los accesos y recorridos hacia el ascensor se señalizarán conforme a la normativa establecida, con el objetivo de facilitar la identificación del itinerario accesible dentro del edificio.

La intervención incluye asimismo distintas obras de mantenimiento y conservación, como la reparación de determinados elementos estructurales de hormigón armado afectados por la corrosión de sus armaduras, localizados en la cámara sanitaria situada bajo la planta baja del edificio. Para poder ejecutar estos trabajos se habilitarán, previamente, los registros necesarios para acceder al interior de dicha cámara. También se corregirán deficiencias detectadas en elementos de las instalaciones comunes del inmueble.