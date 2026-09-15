El Gobierno autoriza a Andalucía a otorgar garantías para jóvenes que adquieran su primera vivienda

Archivo - La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 2 de junio de 2026, en Madrid (Foto de archivo).- Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID/SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado a Andalucía, en su reunión de este martes, 15 de septiembre, a otorgar garantías durante este año 2026 --por un importe de 20 millones de euros--, y en 2027 por un importe de diez millones de euros, a personas menores de 40 años que sean adquirentes de su primera vivienda habitual.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según se recoge en la referencia del Consejo de Ministros, consultada por Europa Press.

En concreto, el Gobierno ha autorizado a dicha comunidad autónoma a conceder garantías a través del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico en el marco de la sublínea 'Instrumento financiero Garantía Vivienda Andalucía'.

Los beneficiarios de la garantía serán "personas menores de 40 años que sean adquirentes de su primera vivienda habitual", y las operaciones serán préstamos hipotecarios para la adquisición de primera vivienda habitual.

Desde el Gobierno explican que Andalucía presentó el pasado 1 de septiembre solicitud de autorización para la concesión de avales a través del citado fondo público andaluz en el marco de la sublínea 'Instrumento financiero Garantía Vivienda Andalucía'.

"Una vez analizadas la naturaleza, características y finalidad de las operaciones garantizadas, así como las condiciones de las garantías, se ha estimado procedente la concesión de la autorización solicitada", se puede leer en la referencia del Consejo de Ministros.