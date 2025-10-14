El Gobierno autoriza más de 14,6 millones para financiar la reparación de daños por la DANA en municipios andaluzas

Archivo - Daños a causa de la DANA en Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España subvencionará con 14.624.649,83 euros las obras de reparación o restitución de infraestructuras municipales y red viaria de Andalucía dañadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que dejó incidencias en "amplias" zonas de la Península e Islas Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de pasado año.

Según ha comunicado la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota, en la región andaluza estas ayudas se gestionarán a través de las ocho diputaciones provinciales, llegando así a la "totalidad del territorio afectado" en la comunidad autónoma.

Las subvenciones convocadas financiarán en un 50% los proyectos directamente relacionados con los daños de la DANA que ejecuten "los ayuntamientos, los consejos insulares, las diputaciones provinciales, las comarcas y las mancomunidades".

Además de en Andalucía, estas subvenciones para acometer las obras de restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones se dirigen a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Cataluña y Aragón, y alcanzarán una dotación total de 60.522.272,62 euros en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha reducido los tiempos de tramitación a menos de la mitad, puesto que antes se tardaba dos años en disponer de una resolución por catástrofes y "ahora se tarda menos de un año".

De esta convocatoria quedan excluidos el ámbito territorial de los 78 municipios del anexo del Real Decreto-ley 6/2024, por el que se adoptan "medidas urgentes" de respuesta ante los daños causados por la DANA y para los que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática "destinó 1.745 millones de euros a los ayuntamientos afectados".

MÁS DE MIL SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN

Hasta 21 diputaciones provinciales y 1.018 proyectos se benefician de las subvenciones aprobadas este martes para reparar las infraestructuras municipales y red viaria provincial afectadas.

El BOE de 25 de febrero de 2025 publicó el extracto de la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial, en la que aprobó la convocatoria de estas subvenciones, previstas en el acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de noviembre de 2024, que declaraba 'Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil' el territorio damnificado como consecuencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, en las seis comunidades autónomas citadas.

Las entidades locales titulares de las infraestructuras municipales y red viaria provincial dañadas por la DANA presentaron 1.018 solicitudes de financiación y, una vez concluido el plazo de recepción de solicitudes, las subdelegaciones o delegaciones del Gobierno "realizaron las comprobaciones legales" y remitieron al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática los proyectos que pueden recibir una subvención, que alcanzará como máximo el 50% de su importe.