Loles López destaca a la Universidad de Huelva como "fuente de conocimiento y valores" clave para la provincia

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, en la entrega de los Premios del Día del Antiguo Alumno 2026 de la UHU. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado a la Universidad de Huelva (UHU) como "fuente de conocimiento y valores", al tiempo que ha asegurado que "no se entendería el desarrollo de la provincia sin su universidad".

Así lo ha expuesto en la entrega de los Premios del Día del Antiguo Alumno 2026 de la UHU, un acto celebrado en el Campus de El Carmen que ha reunido a representantes institucionales y académicos.

La jornada coincide con la conmemoración del 38 aniversario de la histórica movilización ciudadana del 3 de marzo de 1988, cuando miles de onubenses salieron a la calle para reclamar una universidad propia. Una fecha convertida en seña de identidad de la provincia y que desembocó, cinco años después, en el nacimiento de la institución académica.

Durante su intervención, López ha asegurado que esta fecha "forma parte de la historia de Huelva" y ha afirmado que "no se entendería el desarrollo de la provincia sin su universidad", a la que ha definido como "fuente de conocimiento y de valores". Asimismo, ha señalado que la jornada supone "un reconocimiento a personas que dejan huella en el ámbito universitario y social".

En el evento han estado presentes el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos '3 de marzo', Antonio José Redondo; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el rector de la Onubense, José Rodríguez; el presidente de la Diputación, David Toscano; la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico; el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, José Manuel Correa; y el delegado territorial de Inclusión Social, José Manuel Borrero, entre otros.

Durante la ceremonia, López ha entregado el Premio Trayectoria Profesional a Gloria Puy Fernández, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Huelva.

Por último, la consejera ha reivindicado el acierto de aquella movilización ciudadana y ha defendido que Huelva "no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos", poniendo en valor el capital humano de la provincia y el orgullo de pertenencia a su universidad.