Junta conmemora los 25 años de sus Premios Taurinos en Huelva con un libro patrocinado por Fundación Caja Rural del Sur

Presentación en el Museo de Huelva el libro 'Memoria Taurina de Huelva'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Andalucía, José Manuel Correa, ha presentado este martes en el Museo de Huelva el libro 'Memoria Taurina de Huelva', patrocinado por la Fundación Caja Rural del Sur, que conmemora los 25 años de los Premios Taurinos Provinciales, otorgados por la Delegación del Gobierno andaluz, "como fiel reflejo del profundo vínculo histórico, cultural, social, económico e identitario de la provincia con la tauromaquia".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el representante de la Junta y la responsable de Gestión Cultural de la Fundación Caja Rural del Sur, María Luisa García-Palacios, acompañados del coordinador de la publicación, José Ángel Ruciero, la han dado a conocer en un acto al que han asistido un número importante de colaboradores de la misma.

Correa ha destacado que esta publicación ha sido concebida para "honrar, reconocer y poner en valor la historia reciente de la tauromaquia en la provincia a través de la recopilación de más de 40 artículos y fotografías, además de estadísticas y reseñas de las plazas de toros de la provincia de Huelva".

'Memoria Taurina de Huelva' recoge escritos a través de una representación de los actores implicados en el desarrollo de la Fiesta Nacional, desde toreros, banderilleros, picadores, y mozos de espada, así como ganaderos, presidentes de plaza, delegados de autoridad, músicos y funcionarios encargados de la aplicación de la normativa legal. También incluye la firma de periodistas y críticos taurinos.

El libro recopila las estadísticas de las 25 ediciones de los Premios Taurinos Provinciales desde su creación en el año 2000 para reconocer oficialmente a nivel provincial aquellas faenas celebradas en las plazas de Huelva que hubiesen destacado por su ejecución, así como la importante labor de ganaderos y el relevante papel de personas y entidades en la labor de promoción, difusión y defensa de la tauromaquia.

La publicación conmemorativa se completa con un archivo fotográfico de las galas de entrega de los galardones taurinos, así como con referencias de algunas plazas de toros de la provincia. "Este libro es testimonio de la cosecha de 25 años de compromiso con la defensa y promoción de la tauromaquia en Huelva, a la que la Junta de Andalucía, a través de la Delegación del Gobierno, quiso reconocer instituyendo unos premios que, a día de hoy, se han consagrado como referente de la escena taurina onubense" ha destacado el delegado,

Previamente a la presentación del libro, el delegado ha acompañado al pintor ayamontino Álex Rodríguez, que ha entregado al diestro triguereño David de Miranda un lienzo con su imagen, incluido en la muestra 'Miradas, trazos y estilo', enmarcada en las actividades de conmemorativas de este 25 aniversario.

"Un cuarto de siglo de reconocimiento a toreros, novilleros, ganaderos, toros, picaores, aficionados, peñas, bandas de música y críticos taurinos, en el que, adaptándonos a la realidad de cada momento y velando por el cumplimiento de la legalidad, la Administración se ha hecho cada vez más exigente en la ejecución de la normativa para dar respuesta a los nuevos retos y seguridad en los festejos", ha agregado.

Por su parte, la responsable de Gestión Cultural de la Fundación Caja Rural del Sur ha manifestado que aplauden la celebración conjunta de estos 25 años de Premios Taurinos de la Delegación del Gobierno en Huelva, coincidente con las Bodas de Plata de la entidad matriz, Caja Rural Rural del Sur, "la cual ha permitido el cumplimiento de los compromisos con la sociedad, así como con el desarrollo económico y profesional de tantos andaluces".

Por su parte, el presidente del Jurado Taurino Provincial y coordinador de la obra, José Ángel Ruciero, ha señalado que Memoria Taurina de Huelva "nace con la vocación de preservar, reconocer y dar voz a la historia reciente de la tauromaquia en nuestra provincia". "Cada artículo es una mirada distinta, una experiencia personal, una forma de entender y vivir la tauromaquia. Juntas, todas ellas conforman una memoria rica y plural, que refleja la complejidad y la grandeza de esta tradición cultural", ha abundado.

"No es solo un recopilatorio de premios o de artículos; es un homenaje a la tauromaquia onubense, a su gente y a su historia. Un libro pensado para el presente, pero también para el futuro, para que quienes vengan detrás puedan conocer y comprender lo que ha significado y significa la fiesta en esta tierra", ha concluido.

La presentación de Memoria Taurina de Huelva se incluye dentro del programa de actividades diseñado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía para conmemorar las bodas de plata de los Premios Taurinos Provinciales, cuyo colofón será la gala de entrega de los mismos el jueves, 5 de marzo, en el Gran Teatro de Huelva.

La gala, presidida por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, contará, además de con los premiados en sus diferentes categorías, con la asistencia de S.A.R. la Infanta Doña Elena de Borbón, que recibirá el Premio a la Promoción, Difusión y Defensa de la Tauromaquia del Jurado Taurino Provincial.