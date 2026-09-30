El Gobierno celebra una nueva edición de 'España en Libertad. 50 años' con más de 40 actividades en las ocho provincias

El delegado del Ejecutivo central en Andalucía, Pedro Fernández, acompañado por el subdelegado en Granada, José Antonio Montilla, ha presentado el programa. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

GRANADA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España va a celebrar la segunda edición de 'España en Libertad. 50 años' con más de 40 actividades en las ocho provincias andaluzas, con especial protagonismo para los jóvenes y con la colaboración de las universidades.

El delegado del Ejecutivo central en Andalucía, Pedro Fernández, acompañado por el subdelegado en Granada, José Antonio Montilla, ha presentado el programa en un acto en la ciudad nazarí.

Fernández ha dicho que se trata de "una nueva oportunidad para recordar el inicio del proceso que permitió a nuestro país recuperar la libertad y consolidar la democracia".

Así, ha señalado que la segunda edición de 'España en Libertad' contará con la colaboración de las universidades andaluzas para que la población más joven "reconozca el valor de la cultura, de la creación artística, la universidad, el profesorado y la sociedad civil, cuya aportación ha sido esencial en la construcción de las libertades que hoy disfrutamos".

De igual forma, ha extendido la invitación a toda la sociedad para que disfrute de las actividades, que se celebrarán en los meses de octubre y noviembre, "y que entre todos hagamos una reflexión histórica, cultural y social que permita comprender mejor el camino recorrido por nuestra democracia".

En su opinión, "con la participación de todos, desde los más jóvenes hasta las generaciones que sí vivieron el proceso hacia la democracia, conseguiremos conectar diferentes generaciones, fomentando el diálogo a través de actividades divulgativas, intergeneracionales y participativas", de las que 33 han sido organizadas por las subdelegaciones y otras ocho promovidas por el comisionado.

Así, ha hecho un repaso por algunas de ellas, de forma que ha destacado en Almería un ciclo de conciertos juveniles, la representación de una obra teatral y musical sobre la memoria democrática en Cádiz, un festival musical orientado a los jóvenes en Córdoba o la elaboración de un mural artístico en colaboración con centros de enseñanza en Huelva.

En Jaén tendrá lugar encuentros culturales con jóvenes, mientras que en Málaga se celebrará una jornada sobre periodismo y memoria; y en Sevilla se ha previsto una intervención artística en una zona de ocio nocturno.

Por último, en Granada los actos comienzan este miércoles con el despliegue de la lona conmemorativa en la fachada de la Subdelegación, y que se prolongará hasta el mes de noviembre. La actividad central será '50 Voces de la Democracia / 50 Fotos de la Democracia', cuyos protagonistas serán los centros educativos de la provincia a lo largo de los próximos meses.

El delegado del Gobierno ha considerado "clave" la participación ciudadana en cada una de las actividades de este programa "para recordar de dónde venimos, reconocer lo que hemos logrado juntos y juntas, y renovar nuestro compromiso con la convivencia democrática y las libertades que sostienen nuestra sociedad".