Gobierno, CHG y Diputación coordinan con los ayuntamientos de Jaén las actuaciones para prevenir inundaciones

Reunión de coordinación para abordar actuaciones de prevención ante inundaciones. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN JAÉN

JAÉN 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno de España en Jaén ha acogido una reunión de coordinación entre Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la Diputación de Jaén con ayuntamiento de la provincia para analizar el desarrollo de las actuaciones municipales destinadas a reparar los daños ocasionados por los últimos episodios meteorológicos adversos, mejorar las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento y reforzar la protección de los municipios frente a futuras inundaciones y avenidas.

El encuentro ha estado presidido por el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, y la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria Martín Valcárcel, y ha contado también con la participación del diputado provincial de Infraestructuras, José Luis Agea Martínez, y del comisario de Aguas de la Confederación, Alejandro Rodríguez, además de representantes municipales y personal técnico de las administraciones implicadas, según ha detallado la propia Subdelegación del Gobierno en una nota.

Durante la reunión se ha revisado la situación de los proyectos promovidos por las entidades locales, entre los que se incluyen actuaciones de renovación y mejora de redes de saneamiento y abastecimiento, construcción de colectores, tanques de tormentas, estaciones de bombeo, depósitos, encauzamientos, sistemas de drenaje y obras de defensa y regulación de cauces.

El encuentro ha permitido analizar las principales cuestiones técnicas y administrativas planteadas por los municipios y establecer un canal de interlocución directa con la CHG, especialmente para aquellas actuaciones que, por su ubicación o características, requieren la autorización del organismo de cuenca.

La Confederación ha informado de los procedimientos que deben seguirse cuando las obras se ejecuten directamente en un cauce o dentro de sus zonas de protección, así como de la documentación necesaria para solicitar las correspondientes autorizaciones. Igualmente, se ha incidido en la necesidad de que los proyectos sean redactados y firmados por personal técnico competente y cuenten con todos los informes y documentos exigibles.

El subdelegado del Gobierno ha destacado que "la finalidad de esta reunión es facilitar a los ayuntamientos la ejecución de unas actuaciones esenciales para mejorar la seguridad de los municipios y reducir su vulnerabilidad ante futuros episodios de lluvias intensas".

Fernández ha señalado que "la movilización de recursos económicos debe ir acompañada de una coordinación técnica y administrativa permanente, especialmente en aquellos proyectos que afectan a cauces, zonas inundables o espacios sometidos a autorización".

En este sentido, ha subrayado que "queremos que los municipios cuenten desde el primer momento con el asesoramiento necesario para redactar correctamente los proyectos, anticipar posibles dificultades y evitar retrasos durante su tramitación".

Los servicios técnicos de la CHG han trasladado su disposición a estudiar las actuaciones durante su fase de redacción, antes de que las solicitudes sean presentadas formalmente. Esta revisión previa permitirá detectar posibles afecciones al dominio público hidráulico, al régimen de corrientes o a las zonas inundables, así como introducir las modificaciones que resulten necesarias.

Fernández ha valorado esta colaboración y ha afirmado que "la revisión previa de los proyectos permitirá que lleguen a la fase de autorización con las máximas garantías técnicas y administrativas y con las posibles incidencias ya identificadas".

También se han abordado las posibles afecciones ambientales de las actuaciones y la necesidad de determinar, en cada caso, el órgano competente para realizar la correspondiente evaluación o emitir los informes necesarios.

Asimismo, se ha planteado la celebración durante el mes de septiembre de un encuentro específico con secretarios, interventores y responsables técnicos municipales para profundizar en los procedimientos administrativos, la documentación exigida y los requisitos que deben cumplir los proyectos durante su ejecución y justificación.

El subdelegado ha insistido en que estas inversiones "no se limitan a reparar los daños ocasionados por las borrascas, sino que representan una oportunidad para modernizar las redes municipales, mejorar el drenaje urbano y reforzar las infraestructuras de prevención frente a inundaciones y avenidas".

"Estamos hablando de actuaciones que inciden directamente en la protección de las personas, las viviendas, las explotaciones y los servicios públicos municipales", ha añadido Fernández, quien ha reafirmado el compromiso de la Subdelegación del Gobierno de continuar acompañando a las entidades locales durante todo el proceso.

Por su parte, la Presidenta de la CHG ha destacado que, para que los Ayuntamientos puedan ejecutar los proyectos en plazo, es "fundamental contar con la coordinación y colaboración de las Administraciones implicadas". En ese sentido, ha indicado que "hay una implicación total por parte del organismo", tal y como se ha puesto de manifiesto a lo largo del encuentro, además de atender las dudas y cuestiones relacionadas con la tramitación de las autorizaciones que competen a la Confederación.

MÁS DE 400 MILLONES PARA LA PROVINCIA

Las actuaciones previstas forman parte del paquete de más de 400 millones de euros movilizado por el Gobierno de España para financiar la reconstrucción y mejora de infraestructuras dañadas por las borrascas en 94 municipios de la provincia de Jaén.

"Jaén es la provincia que está recibiendo un mayor volumen de recursos destinados a las entidades locales con cargo al Real Decreto-ley de ayudas por el temporal, con alrededor de 2.500 actuaciones previstas en el conjunto del territorio", ha señalado el subdelegado.

Fernández ha concluido que estas inversiones "demuestran el compromiso del Gobierno de España con los municipios jiennenses, con sus agricultores y agricultoras, y con la seguridad de la ciudadanía ante los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos".

Durante el encuentro también se ha abordado el desarrollo del Plan Urgente de Infraestructuras de Abastecimiento en la Provincia de Jaén, articulado mediante el convenio suscrito entre la Administración General del Estado, representada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la CHG y la Diputación Provincial de Jaén.

El acuerdo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de abril de 2025, establece el marco de colaboración entre las tres administraciones para avanzar en la ejecución de actuaciones dirigidas a mejorar las infraestructuras de abastecimiento y garantizar un suministro de agua adecuado a los municipios de la provincia.

La reunión ha permitido reforzar la coordinación entre la Confederación, la Diputación Provincial y los ayuntamientos para abordar las necesidades de los distintos sistemas de abastecimiento y facilitar el desarrollo técnico y administrativo de las actuaciones previstas.

Fernández ha destacado que "la colaboración entre administraciones es imprescindible para afrontar proyectos de esta envergadura y para garantizar que las inversiones se transformen en mejoras reales para los municipios y para el conjunto de la ciudadanía