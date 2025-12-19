El Gobierno cierra este lunes la pesca de la cigala en el Golfo de Cádiz al haberse agotado la cuota asignada

Archivo - Pesca en el Golfo de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha acordado el cierre "precautorio" este lunes 22 de diciembre de la pesquería de la cigala (Nephrops norvegicus) en aguas del Golfo de Cádiz tras "constatarse el agotamiento" de la cuota asignada para 2025. La medida queda recogida en una resolución de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura que entrará en vigor a las 00,00 horas del lunes, a las puertas de los días fuertes de la Navidad.

Según recoge la resolución, consultada por Europa Press, los datos de consumo en poder de la Secretaría General de Pesca "confirman" que la cuota ha sido completamente consumida. A partir de la fecha indicada, queda prohibida cualquier captura de cigala procedente del stock NEP/*9U30 por parte de la flota española. Asimismo, la resolución establece que todas las capturas "accidentales" que puedan producirse tras el cierre "deberán ser liberadas inmediatamente en la misma zona en la que hayan sido capturadas".

La decisión ministerial ha provocado un "fuerte malestar" en el sector pesquero andaluz. La Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) ha criticado en una nota de prensa el cierre al considerar que "se produce en un momento especialmente sensible para la actividad económica del sector". "El Ninisterio cierra la pesquería de la cigala en las puertas de las Navidades y fin de año. Otro apretón para el arrastre del Golfo de Cádiz, y con 32 toneladas de cuota en 2025, ¿qué va a pasar en 2026 con sólo quince toneladas?", ha señalado Manuel Fernández Belmonte, presidente Facope, que reclama "un aumento de la cuota de cigala y la realización de un estudio urgente del caladero".

Mariano García, presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Huelva, una de las zonas más afectadas, advierte de que "la reducción progresiva de las posibilidades de pesca compromete la viabilidad de la flota de arrastre del Golfo de Cádiz y reclama medidas que compatibilicen la sostenibilidad del recurso con el mantenimiento del empleo y la actividad económica en las zonas costeras".