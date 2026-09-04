El Gobierno cifra en más 5.800 millones la financiación adicional que puede recibir Andalucía con el nuevo modelo

El ministro de Hacienda, Arcadi España (c), ofrece declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la sede del Ministerio de Hacienda, en el Edificio Cuzco, a 4 de septiembre de 2026, en Madrid (España). H - Fernando Sánchez - Europa Press

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda ha subrayado que el nuevo modelo de financiación para las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con estatuto de autonomía aprobado este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) --con los votos de la Administración General del Estado y a favor de Cataluña y Canarias, y el rechazo del resto de gobiernos autonómicos-- supone incrementar en 4.846 millones anuales los recursos que recibiría Andalucía con el modelo vigente actualmente.

A esa cifra habría que sumar una transferencia adicional de 965 millones de euros por la "reformulación" del Fondo de Compensación Interterritorial, por lo que los recursos adicionales para Andalucía del nuevo sistema en relación al modelo que se aplica actualmente "superarán los 5.800 millones de euros".

Así lo ha destacado el Ministerio en un comunicado en el que ha recordado que este modelo fue "impulsado" por la actual secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante su etapa al frente de dicho departamento del Gobierno central.

Desde el Ministerio que ahora dirige Arcadi España remarcan que, con este modelo, que todavía debe pasar por el Consejo de Ministros y llegar como proyecto de ley al Congreso de los Diputados, se "garantiza que Andalucía contará con los mayores recursos de su historia para reforzar los servicios públicos", de forma que es "la comunidad que registrará un mayor incremento en su financiación".

Agregan desde Hacienda que esta "mejora de recursos" refleja "el compromiso del Gobierno con el sistema autonómico y el Estado de bienestar", y ponen de relieve que, de los 20.975 millones adicionales que aporta este modelo para las comunidades, Andalucía recibirá el 23%, "por encima de su peso en población" en el conjunto de España.

Esta mejora de la financiación en el caso de Andalucía se explica porque es la comunidad "más beneficiada por el incremento de recursos que aportará la Administración central", y también la que recibirá "mayores transferencias en la fase de nivelación horizontal".

Asimismo, el nuevo fondo climático que incorpora el modelo "también beneficia especialmente" a esta comunidad al ser el territorio del litoral mediterráneo con más población, según destacan desde el Ministerio de Hacienda.

El acuerdo aprobado contempla también que, al margen del modelo de financiación, "se reformularán los Fondos de Compensación Interterritorial y los incentivos regionales para reforzar la convergencia y la cohesión territorial".

En este sentido se prevé establecer un nuevo fondo con el objetivo de "favorecer el dinamismo de las comunidades autónomas cuyos recursos por habitante ajustado se sitúen por debajo de la media".

Así, aspectos como la reindustrialización, la digitalización, la innovación, la despoblación, las externalidades del turismo masivo, los riesgos derivados de la masa forestal o la ubicación extrapeninsular se tendrán en cuenta a la hora de fijar los criterios de reparto de recursos adicionales.

Para Andalucía concretamente supondrá recibir 965 millones de euros adicionales a los 4.846 millones procedentes del nuevo modelo de financiación, alcanzando así los 5.811 millones, según detallan desde Hacienda.

Otro de los compromisos adquiridos es el de reformar la Ley de Incentivos Regionales. La actual norma, de 1985, será modificada para que las comunidades autónomas aumenten sus recursos por este concepto y "se corrijan los desequilibrios interterritoriales".

ENTREGAS A CUENTA

El Ministerio de Hacienda ya comunicó a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla las entregas a cuenta (EECC) que recibirán del sistema de financiación autonómica en el año 2027, que, en el caso de Andalucía, aumentarán hasta los 31.692 millones, un 8% más que en 2026.

Si se suma a esta cifra la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 33.817 millones. Es decir, un 10,3% superior en comparación con el anterior ejercicio, según destacan desde el Ministerio de Hacienda para subrayar a continuación que "nunca el Gobierno andaluz había contado con tantos recursos".

Para el departamento que dirige Arcadi España, esto supone "un volumen de recursos histórico que permitirá a esta comunidad autónoma cumplir con sus compromisos ante la ciudadanía de ofrecer unos servicios públicos accesibles y de calidad".