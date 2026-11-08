El Gobierno concede en Andalucía cerca de 950.000 euros en ayudas a producción de largometrajes sobre proyecto de 2026

Archivo - Preparativos del rodaje de la serie '1992', en el entorno de la Cartuja, a 24 de agosto en Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), ha concedido en Andalucía ayudas por un importe total de 947.690 euros en el marco de la convocatoria de ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto de 2026.

De este modo, seis empresas andaluzas han resultado beneficiarias, según ha precisado el Ejecutivo en una nota. Dos de ellas, ubicadas en Cádiz y vinculadas a un mismo proyecto de la categoría de especial valor cinematográfico, ficción o animación, cuentan con una propuesta de concesión conjunta de 512.000 euros.

De las otras cuatro empresas, dos de ellas radicadas en Sevilla y las restantes en Málaga y Granada, pertenecen a la categoría de documental y suman una propuesta de concesión de 435.690 euros para cuatro proyectos diferentes.

En el marco nacional, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) ha destinado 31,5 millones de euros a las ayudas selectivas de 2026 para la producción de largometrajes sobre proyecto.

De las 409 solicitudes recibidas, se han seleccionado 70 proyectos, 36 de especial valor cultural y artístico, 24 documentales y diez experimentales. Del conjunto de iniciativas beneficiarias, 49 son coproducciones internacionales, de las que 37 cuentan con participación mayoritaria española.

En cuanto al impacto de las cláusulas para reducir la brecha de género, de los 146 proyectos admitidos dirigidos exclusivamente por mujeres --41,6 por ciento del total de 351 proyectos admitidos--, 31 han resultado beneficiarios, lo que supone algo más de un 46 por ciento del total de proyectos beneficiarios.

Asimismo, de los 152 proyectos admitidos con guion escrito únicamente por mujeres --43,5 por ciento del total--, han resultado beneficiarios 36, lo que supone más del 51 por ciento del total de proyectos beneficiarios.

También 29 proyectos con dirección y guion realizados exclusivamente por mujeres han obtenido ayudas, lo que representa más del 41 por ciento del total de beneficiarios. Respecto a la producción ejecutiva, de los 284 proyectos admitidos con mujeres en ese cargo, han resultado beneficiarios 65, casi el 93 por ciento del total.

Por último, de los 334 proyectos admitidos que proponen la participación de un equipo técnico con al menos el 40 por ciento de presencia femenina en puestos de responsabilidad, 68 proyectos han recibido ayudas --el 97 por ciento de los beneficiarios--.