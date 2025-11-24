El gobierno de Córdoba lamenta el intento de agresión al conductor de Aucorsa y asegura que se toman medidas

Un autobús de Aucorsa pasa frente a la Iglesia de la Merced en un día de lluvia en Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha lamentado este lunes el intento de agresión al conductor de autobús de Aucorsa en la noche del sábado y ha asegurado que se toman "las medias normales" para garantizar la seguridad de los conductores.

En una rueda de prensa, el concejal ha citado entre dichas medidas "estar siempre con la conexión con la central, en el caso que pase algún incidente, y la Policía Local siempre está avisada de que es una prioridad atender los avisos de estos profesionales".

A su juicio, "es absolutamente excepcional que se haya producido este incidente", si bien ha lamentado "profundamente que se haya dado".

En este sentido, ha remarcado que "las medidas son las de mantener los canales abiertos de comunicación y de alerta y en el caso de que cualquier conductor vea algún movimiento que pueda resultarle sospechoso en cuanto a su seguridad, tiene la línea abierta de los servicios centrales de Aucorsa y a través de lo cual se daría cuenta inmediata a los servicios de la Policía Local".