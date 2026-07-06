El Gobierno defiende que los 954 millones para dependencia en Andalucía "permitirán reducir un 45% la lista de espera"

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales defiende que la transferencia de 954 millones a la Junta de Andalucía entre 2026 y 2027 --parte del Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros para ampliar las cuantías que el Estado aporta al referido Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)-- permitirá a Andalucía "reducir en un 45%" las listas de espera. "Este 45% se traduce en que en solo un año y medio la Junta podría conseguir que 15.500 personas dejasen de estar en lista de espera para acceder a una prestación efectiva".

Así lo sostiene el Ministerio en una nota remitida a Europa Press. Según sus estimaciones, Andalucía "dispondrá de fondos suficientes para conseguir que 120.000 personas más reciban una prestación por dependencia, lo que supone un aumento del 30,53% respecto a 2025 y una cifra total de 437.500 personas más atendidas dentro del sistema".

El departamento de Pablo Bustinduy sostiene que estos cálculos se han realizado en función a las nuevas cuantías que el Gobierno ha aprobado y que "implican que se duplique la aportación estatal, que se reparte entre los gobiernos de las comunidades para la gestión de la dependencia en cada territorio".

Sobre financiación, desde el Ministerio aclaran que el Gobierno tiene un "compromiso político" --firmado en el acuerdo de coalición, pero que no hay ninguna Ley que lo diga-- de llegar a costear el 50% de la dependencia; un compromiso que "vamos a cumplir con la nueva ampliación de la financiación en dependencia que acabamos de aprobar, y cuyas nuevas cuantías han empezado a abonarse ya este mes de julio".

"Además de la notable reducción de las listas de espera y del aumento significativo en el número de personas atendidas, este incremento en la financiación se traducirá también en una mejora de la calidad de las prestaciones que se reciben y en las condiciones laborales del personal que ofrece los cuidados a las personas en situación de dependencia", apuntan desde el Ministerio.

Por último, Derechos Sociales estima que se seguirán reduciendo las listas de spera y subiendo el número de personas con una prestación más allá de 2027, ya que esta mayor aportación estatal a las comunidades es estructural: las nuevas cuantías quedan fijadas y blindadas por ley y, por tanto, los gobiernos autonómicos continuarán disponiendo de esta mayor financiación también en 2028 y en años sucesivos".

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado en declaraciones a Europa Press que "si la Junta gestiona bien, puede, por un lado, agilizar toda la tramitación para que quienes están en lista de espera reciban ya su asistencia y para que, por otro lado, puedan acceder a la dependencia otras personas que necesitan una residencia, ayuda domiciliaria o cualquier otra ayuda".

"Estamos de nuevo ante una medida necesaria, impulsada por el Gobierno de España, aunque las competencias en materia de servicios sociales son de la Junta de Andalucia; por eso le pido a la Junta que haga una buena gestión de estos casi 1.000 millones de euros adicionales y piense en todos los andaluces a los que puede le mejorar la vida si gestiona bien y rápido esta ingente cantidad de recursos para la dependencia".

Para la consejera en funciones de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, el Real Decreto para incrementar la financiación estatal de la dependencia mediante un crédito extraordinario "no resuelve el verdadero problema de la dependencia en España y en Andalucía", ya que "lo que presenta el Gobierno es un parche coyuntural y no una solución definitiva. Se trata de un crédito extraordinario limitado al ejercicio en curso, cuya continuidad dependerá de futuras leyes de Presupuestos Generales del Estado o de nuevas modificaciones presupuestarias", advertía.