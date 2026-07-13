Los puertos de Rota y Chipiona (Cádiz) refrendan su "compromiso sostenible" con las banderas azules

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, en el izado de la bandera azul en el puerto de Chipiona. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha izado las banderas azules de los puertos deportivos de Rota y Chipiona en estos enclaves, junto a la delegada territorial de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio, responsable de los puertos titularidad de la Junta, Carmen Sánchez y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido, "refrendando su compromiso sostenible y de calidad, con un distintivo que hace sentirse orgullosos de estos y otros enclaves portuarios de la provincia, a los que se apoya desde el Gobierno andaluz".

En este sentido, según ha indicado la Junta en una nota, Colombo ha hecho especial referencia a que los puertos de Rota y Chipiona son de gestión directa por parte de la Junta de Andalucía a través de la Agencia Pública de Puertos.

La delegada ha recordado que en la provincia son 32 playas (una más que el año pasado) y seis los puertos que este 2026 han obtenido el distintivo de bandera azul, asegurando que "los puertos premiados, como estos de Rota y Chipiona, cumplen con los más altos estándares de sostenibilidad, eficiencia energética y respeto al entorno marino, promoviendo un uso responsable de los recursos naturales y el reciclaje".

Además, Mercedes Colombo ha hecho referencia a las 44 banderas Q de calidad y una bandera S de Sostenibilidad, que las playas de la provincia y el Puerto Deportivo de Sotogrande también van a lucir este verano.

Colombo ha manifestado que "desde el Gobierno de Juanma Moreno se trabaja por el litoral, se apuesta por la calidad y la sostenibilidad, y hace de Cádiz un referente desde el punto de vista social, económico y medioambiental".

Mercedes Colombo ha incidido además en "el orgullo que suponen estos reconocimientos, en una provincia muy apreciada, que aglutina infraestructuras portuarias, un gran trabajo profesional en el litoral, un destacado patrimonio natural y una apuesta por el turismo de calidad y por el deporte, dentro de los atractivos que motivan a quienes eligen estas costas".

Finalmente, la delegada ha resaltado la importancia de la colaboración entre todas las administraciones en beneficio de la ciudanía de cada municipio. La unión de la Junta de Andalucía con las administraciones locales refleja el "buen trabajo realizado, que hoy da sus frutos con la izada de estas banderas azules en los puertos de Rota y Chipiona".