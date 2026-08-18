El Gobierno defiende el aumento en la inversión y medios contra el narcotráfico tras las críticas de la Junta

Archivo - Efectivos de la Guardia Civil en un operativo contra el tráfico de drogas. Imagen de archivo. - A. Pérez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Javier Salas, ha defendido el despliegue y la gestión del ejecutivo central en la lucha contra el narcotráfico en respuesta a las críticas de la Junta de Andalucía tras el tiroteo que ha provocado la muerte de cuatro personas en Isla Cristina (Huelva).

"Este Gobierno ha trabajado sin descanso desde 2018 para revertir esta situación y para luchar contra el narcotráfico con un plan específico dotado con casi 160 millones de euros. No es el momento de usar a las víctimas de forma partidista y falaz", ha expresado este martes en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Según fuentes del Ejecutivo central, desde 2018 el Gobierno de España ha destinado más de 190 millones de euros al Plan Especial contra el narcotráfico en Andalucía, que "ya se despliega en seis provincias".

El Plan cuenta con un despliegue de medios humanos que "ha permitido alcanzar más del 94 % de cobertura de las plantillas y se ha prorrogado durante dos años más, con el compromiso del Gobierno de mantener la inversión que sea necesaria en medios materiales, formación y medios humanos".

En esta línea, el ejecutivo ha subrayado que en 2026, han destinado 38,2 millones de euros al Plan Especial, "1,3 millones más que en 2025".

Asimismo, desde el Gobierno han reseñado que "la actuación no se limita a la incautación de droga, sino que también ataca a las estructuras logísticas y económicas que dan soporte a la actividad de los grupos criminales, al tiempo que se trabaja de forma coordinada con diferentes organismos gubernamentales y entidades internacionales en el diseño de estrategias para la desarticulación de los grupos de narcotraficantes".

Un despliegue, que como ha indicado el delegado en funciones se "traduce en un aumento de efectivos". "El Gobierno del que formaste parte con Rajoy fue el que cercenó las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en Andalucía", ha remarcado Salas en su publicación en 'X'.

Según han señalado las fuentes del Gobierno, Andalucía cuenta actualmente con cerca de 30.500 guardias civiles y policías, "4.096 más que a finales de 2018". En cuanto a los resultados acumulados del Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar desde 2018 hasta el 31 de diciembre de 2025, se han contabilizado 47.862 operaciones policiales, 31.335 detenidos o investigados, 2.179.973 kg de droga aprehendidos, 1.909.715 plantas de marihuana incautadas y destruidas, 1.884 armas de fuego intervenidas, 124,44 millones de euros en efectivo intervenidos, 9.728 vehículos incautados y 2.146.127 litros de gasolina incautados.

Por su parte, la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha señalado este martes que el Gobierno andaluz exige al Gobierno de España la reactivación "inmediata" del Organismo Coordinador de Operaciones Antidroga (OCON-Sur) ante el "clima de inseguridad" generado por el narcotráfico en la comunidad autónoma, tras los recientes episodios de violencia registrados en las localidades de Isla Cristina (Huelva) y Utrera (Sevilla).