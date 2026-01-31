Gobierno destaca que más de 10.600 menores andaluces ya tienen aprobada la ayuda de 100 euros del Plan Veo

Archivo - Imagen de unas gafas y lentes de contacto. - COLEGIO OFICIAL DE ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS - Archivo

SEVILLA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 10.631 menores andaluces ya tienen concedida la ayuda de 100 euros para la adquisición de gafas, lentes graduadas o de contacto enmarcadas en el Plan Veo, programa puesto en marcha el 16 de diciembre y que desde entonces acumula un total de 54.083 solicitudes en toda España, de las que 32.309 ya han sido aprobadas por el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (Cgcoo).

El resto se encuentra en fase de validación. Del total de expedientes aprobados en España, el 56,1% corresponde a niñas y el 43,9% a niños, según se recoge en una nota de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

El Plan Veo, impulsado por el Ministerio de Sanidad, está destinado a la mejora del acceso a sistemas de ayuda visual en la infancia y contempla una ayuda económica de hasta 100 euros por persona beneficiaria para la adquisición de gafas, lentes graduadas o lentes de contacto. Se enmarca en una medida de carácter excepcional que responde a una necesidad de salud pública y a la voluntad de reducir las barreras económicas en este ámbito.

El Plan Veo se desarrolla en colaboración con el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (Cgcoo) y cuenta con la participación de establecimientos sanitarios de óptica adheridos en todo el territorio. El programa cuenta actualmente con la adhesión de 6.863 establecimientos de óptica, lo que representa el 68,6% del total nacional, según datos del CGCOO. Además, 12.743 profesionales ópticos-optometristas participan en esta iniciativa.

En cuanto al canal de acceso a la ayuda, el 74,4% de los solicitantes ha sido derivado por un profesional de óptica-optometría, el 15,3% por oftalmología del sistema sanitario público, y el 10,3% por oftalmología del sistema privado.

Los principales beneficiarios pertenecen al grupo de edad entre 12 y 16 años (56,9%), seguidos por el grupo de 6 a 11 años (38,6%) y, en menor proporción, por menores de 5 años (4,5%). La edad con mayor volumen de solicitudes corresponde a los 15 años, con 4.311 expedientes (13,4%). El producto más demandado han sido las gafas, que representan el 85,2% de las ayudas concedidas.

Los principales problemas de refracción detectados son el astigmatismo (42,9%), la miopía (31,1%) y la hipermetropía (24,6%). Las ayudas han sido tramitadas en todas las comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Tras Andalucía, la comunidad con mayor número de solicitudes aprobadas son Comunidad de Madrid (8.178) y Cataluña (7.989).

Teniendo en cuenta la población diana del Plan Veo residente en cada comunidad, las regiones con una mayor tasa de acceso por 10.000 habitantes al plan son Galicia (129,0), Castilla y León (102,5) y Castilla-La Mancha. Este programa refuerza el compromiso institucional con la equidad en el acceso a la salud visual, especialmente en edades tempranas, y se enmarca dentro de una estrategia más amplia para reducir desigualdades en salud mediante la intervención en determinantes económicos y sociales, según la nota.