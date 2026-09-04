Gobierno destina hasta 10,5 millones en Jaén para contratar desempleados para recuperar zonas afectadas por el temporal

Presentación de las ayudas para contratar a personas desempleados para recuperar zonas afectadas por los temporales. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España destinará hasta 10,5 millones de euros a la provincia de Jaén para financiar la contratación de personas desempleadas que participarán en trabajos vinculados a la recuperación de las zonas afectadas por los temporales de principios de año.

Así lo ha destacado este viernes el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, en una comparecencia junto al alcalde de la capital, Julio Millán, quien ha detallado que el Ayuntamiento ultima un plan para contratar hasta 124 personas con más de 2,3 millones con cargo a esa financiación estatal.

El pasado 31 de agosto terminó el plazo establecido para que los ayuntamientos presentaran sus solicitudes en esta línea, incluida en el Plan de Empleo dotado con 50 millones aprobado por el Gobierno para contribuir a reimpulsar la actividad económica y laboral en los territorios afectados por los temporales. La actuación se articula a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y serán las propias corporaciones locales las encargadas de realizar las contrataciones.

En el caso de la provincia de Jaén, la cuantía garantizada se aproxima a los 8,8 millones, a los que podrían sumarse unos 1,75 millones adicionales, de manera que la inversión destinada a los municipios jiennenses puede superar finalmente los 10,5 millones.

En la capital, la ayuda para este tipo de contrataciones puede elevarse hasta los 2,3 Meuro. Entre otros municipios, el subdelegado también se ha referido a los ayuntamientos de Linares, con ayuda de más de 500.000 euros, Andújar (340.000 euros), Los Villares (330.000 euros) o Torreblascopedro (195.000 euros).

Concluido el periodo de solicitudes y a la espera de las resolución definitiva condicionada por la solicitudes realizadas por cada uno de los ayuntamientos, el subdelegado ha avanzado que esta medida permitiría la contratación de entre 600 y 1.000 personas desempleadas.

"Estamos ante una medida que combina dos objetivos fundamentales: seguir avanzando en la recuperación de nuestros municipios y generar oportunidades laborales para personas que se encuentran en situación de desempleo", ha afirmado el subdelegado.

Con respecto a la capital, ha valorado el trabajo realizado por su ayuntamiento, "que ha sido capaz de aprovechar más intensamente la gran oportunidad de una apuesta única del Gobierno de España". Al hilo, ha señalado "86,3 millones en inversiones para infraestructuras municipales; 9,2 millones en ayudas directas a agricultores; 4,6 millones en carreteras provinciales que ejecutará la Diputación y 120.000 euro en caminos rurales".

"Y ahora una cantidad que puede llegar a 2,3 millones en contrataciones de desempleados, además de la inversión de la CHG en labores de emergencia en zonas fluviales y próximos proyectos que se acometerán por el Ministerio de Transición Ecológica en la zona de los ríos", ha añadido.

COOPERACIÓN

Todo ello, gracias a "un trabajo de lealtad institucional y de cooperación, que permite invertir estos recursos y hacer que lleguen a los ciudadanos", según el alcalde, quien ha aplaudido también el trabajo del equipo técnico municipal para presentar estos proyectos.

Sobre el plan de empleo, tendrá prioridad en las franjas de menores de 30 años y mayores de 52 años. "Para ayudar especialmente a parados de larga duración y a quienes buscan una primera experiencia en el mercado laboral", ha dicho Millán, que ha estado acompañado por los concejales de Empleo, Luis García Millán, y el de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno.

El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Jaén recoge la contratación inicial de 104 desempleados, con opción de llegar hasta 124, durante un periodo de seis meses y que se emplearán principalmente en las áreas de Mantenimiento Urbano, Jardinería, Deportes y una oficina de tramitación de expedientes.

El proceso de contratación comenzará en las próximas semanas. De ahí que el regidor, haya animado a las personas desempleadas de la capital que puedan estar interesadas a inscribirse en el Servicio Andaluz de Salud (SAE), entidad a través de la que se llevará a cabo la selección del personal.

"Estamos hablando de que estos contratos nos permitirán acometer actuaciones ligadas a los efectos del temporal, en limpieza de restos, limpieza de arrastre de tierras, de las ramas, en la reposición y mejoras que necesitan nuestros parques, en la limpieza de imbornales, de elementos de drenaje, actuaciones arreglos de hundimientos, reposición en los acerados...", ha detallado.

VOLUNTAD Y TRABAJO

Por su parte, el concejal de Empleo, Innovación, Imefe y Digitalización Administrativa ha reconocido el trabajo realizado en la elaboración del proyecto, liderado por el edil Javier Padorno. "Sienta las bases de lo que va a ser un gran trabajo de remodelación de la ciudad, de cambio del aspecto", ha comentado.

García Millán ha defendido que, para sacar a Jaén de su situación de desigualdad histórica, falta de inversiones y pérdida de población son necesarias dos condiciones: "voluntad política" y "capacidad de trabajo", como se demuestra con esta financiación extraordinaria.

También ha puesto el foco en la necesidad de ejecutar correctamente los fondos y ha asegurado que el Ayuntamiento tiene capacidad para hacerlo "sin tener que devolver ni un solo euro".

En cuanto al plan de empleo, ha agradecido al Gobierno de España una medida que permite a los ayuntamientos contratar sin necesidad de cofinanciación, una de las principales dificultades que afrontan los que tienen problemas económicos, como el de Jaén.

Finalmente, el edil ha incidido en el compromiso del Imefe de seguir trabajando para que estas políticas de empleo se traduzcan finalmente en oportunidades de inserción laboral.