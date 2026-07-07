El Gobierno destina 8,6 millones a Andalucía para actuaciones vitivinícolas y de sanidad animal y vegetal

Archivo - Fachada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha anunciado este martes 7 que destina 8.692.034 euros a Andalucía, del reparto territorial para la lucha contra enfermedades animales y vegetales y actuaciones vitivinícolas. La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha acordado la distribución territorial entre las distintas comunidades autónomas de un total de 132.334.445 euros, destinados a financiar actuaciones en materia de sanidad animal y vegetal (18,5 millones de euros) y distintas medidas de la Intervención Sectorial Vitivinícola de la Política Agraria Común (113,7 millones de euros).

Tal y como ha emitido el Ejecutivo en una nota, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destina 10.092.337,85 euros de apoyo a la labor de las comunidades autónomas en la prevención y lucha contra plagas en el ejercicio de 2026. De esta inversión, 193.149 euros le corresponden a Andalucía.

Con esta partida se financia el programa de vigilancia de plagas en todo el territorio nacional y un 44 por ciento de actuaciones de las comunidades autónomas en el control y lucha de determinadas plagas cuarentenarias, que son la Xylella fastidiosa en la Comunidad Valenciana, Baleares y Extremadura; Nematodo de la madera del pino en Galicia, Extremadura y Castilla y León; Picudo rojo de las palmeras en Islas Canarias, Comunidad Valenciana y Ceuta y Polilla guatemalteca de la patata en Canarias y Galicia, entre otros.

Asimismo, también figuran la Psyla africana de los cítricos en Canarias y Galicia; Langosta en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y Extremadura; Chancro resinoso del pino en Asturias; Mosca de la fruta en Cantabria; Filoxera de la vid, gorgojo de la raíz de los cítricos, mosca de la calabaza, gusano cogollero del maíz y cochinilla del aguacate en Canarias; Podredumbre anular de la patata en Cantabria; Ralstonia solanacearum y Meloidogyne chitwoodi en Castilla y León; Caracol manzana y virus de la nerviación amarilla de los cítricos en Cataluña; Flavescencia dorada de la vid en Cataluña y Galicia; Barrenillo del té en Andalucía; y Trips sudafricano de los cítricos en Islas Baleares.

Para apoyar la ejecución de programas de erradicación de enfermedades animales, se ha aprobado la distribución por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 8.502.274 euros. De esta partida, para Andalucía son 2.004.520 euros.

En concreto, las medidas que se financian son indemnizaciones por sacrificio obligatorio de animales positivos en enfermedades sujetas a erradicación, repoblación de explotaciones tras los vaciados sanitarios y planes de vigilancia de encefalopatías espongiformes transmisibles. Además, se financia también la gestión de focos de gripe aviar y de dermatosis nodular contagiosa --incluido el vaciado sanitario de explotaciones afectadas y el 50 por ciento de las vacunas--.

Por otra parte, la Conferencia Sectorial ha acordado el reparto de 113.739.792 euros para financiar el desarrollo de medidas contempladas en esta intervención sectorial de la Política Agraria Común para el ejercicio de 2027 --a Andalucía se destinan 6.494.364 euros--, de los que 69.740.715 corresponden a la línea de reestructuración y reconversión de viñedos --2.548.848 euros para Andalucía-- y 43.999.077 euros --3.945.516 euros para Andalucía--, para la de inversiones en transformación y comercialización --cuarta convocatoria, correspondiente al ejercicio de 2027--.

En el Consejo Consultivo celebrado también este martes, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha informado a los consejeros autonómicos sobre las prioridades de la Presidencia de turno de Irlanda en el Consejo de la Unión Europea para este semestre, que giran en torno a prioridades como "competitividad, valores y seguridad".

En relación, Planas ha destacado que la Presidencia irlandesa plantee una "fuerte apuesta" por la simplificación normativa para reducir las cargas administrativas que pesan sobre los productores en aras de facilitar la competitividad y reforzar el mercado único.

En este semestre se deberá avanzar de forma determinante en asegurar que la Política Agraria Común (PAC) cuente con una financiación suficiente en el futuro Marco Financiero Plurianual, que previsiblemente quedará fijado a final de año.

En materia comercial, el ministro ha valorado que la Presidencia de turno proyecte promover una política comercial abierta que diversifique los mercados de la Unión Europea con "socios fiables", al tiempo que se protegen las producciones europeas de las prácticas desleales, "en línea con lo que defiende España".

En suma, Planas ha explicado que España se alinea con las prioridades de Irlanda en materia de pesca, la primera de ellas la culminación de las negociaciones sobre las posibilidades de pesca para 2027, sobre las que ha insistido que deben tener como objetivo garantizar "el equilibrio entre las consideraciones medioambientales, sociales y económicas". También ha recalcado el ministro la conveniencia de avanzar en la fijación de totales admisibles de captura y cuotas plurianuales porque permiten dar estabilidad a la flota pesquera.