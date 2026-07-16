El Gobierno destina en Granada más de 11,3 millones a reparar daños y prevenir inundaciones en el Barranco de Poqueira

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, visita Pampaneira. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

GRANADA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha visitado este jueves los municipios que conforman el Barranco de Poqueira --Capileira, Bubión y Pampaneira-- para conocer las actuaciones que se ejecutarán con los 11,39 millones de euros aprobados por el Gobierno para reparar los daños ocasionados por las borrascas de principios de año y desarrollar nuevas infraestructuras que reduzcan el riesgo de inundaciones y avenidas torrenciales.

La inversión permitirá financiar el cien por cien de más de treinta actuaciones municipales con este propósito, permitiendo también con ello "reforzar la seguridad de los vecinos y la protección de un entorno de enorme valor ambiental, paisajístico y patrimonial como es el Barranco de Poqueira", según Montilla.

Asimismo, el subdelegado ha subrayado que "el cambio climático está incrementando la frecuencia e intensidad de estos fenómenos, por lo que es imprescindible invertir no solo en reparar daños, sino también en prevenirlos".

Capileira concentra la mayor parte de la inversión, con 9,4 millones destinados a 15 actuaciones que combinan la reparación de infraestructuras dañadas y nuevas obras de prevención frente a inundaciones y avenidas torrenciales.

Entre las actuaciones de mayor inversión destacan la estabilización del antiguo camping municipal y la reposición del muro de contención, el terreno de soporte y las redes afectadas, con 1,61 millones de euros; la mejora de la acequia de Los Lugares y la nueva captación de agua en el río Poqueira, ambas con 1,14 millones de euros.

También, la actuación sobre el vial público de la calle Cubo y su conexión con el camino de Aldeire, con 1,07 millones; el encauzamiento urbano del Barranquillo de las Cruces, con 971.649 euros, y las obras de captación y encauzamiento en el paraje Los Llanos, con 693.750 euros.

El resto de las actuaciones permitirán mejorar caminos rurales, infraestructuras hidráulicas y sistemas de control de escorrentías para aumentar la seguridad del municipio frente a futuros episodios de lluvias intensas.

En Bubión, el Gobierno ha aprobado 625.726 euros para ejecutar nueve actuaciones dirigidas principalmente a la reparación de infraestructuras municipales dañadas por las lluvias.

Entre ellas destacan las obras en el polideportivo municipal, la casa consistorial, la casa de la cultura, el cementerio municipal, o Casa Museo Alpujarreño.

A estas actuaciones se suma una inversión superior a 118.000 euros destinada a mejorar la resiliencia del sistema de abastecimiento de agua potable mediante la adecuación de los depósitos de La Zorra y Los Pechos, reforzando la seguridad del suministro ante futuros episodios meteorológicos extremos.

Por su parte, Pampaneira recibirá 1,3 millones para desarrollar siete actuaciones que incluyen la reparación de infraestructuras dañadas como el Paseo Federico García Lorca, las naves del polideportivo, el lavadero histórico Fuente de Lavar y la calle Real, así como la mejora de captaciones de agua y del sistema de filtrado.

El proyecto de mayor inversión será la actuación de alivio del cauce urbano, concebida para reducir el riesgo de inundaciones en el casco urbano.

En la provincia de Granada, el Gobierno de España ha aprobado ya más de 264,8 millones de euros destinados a actuaciones de reconstrucción y prevención en 115 municipios afectados.

En total, se han aprobado 128 expedientes correspondientes a otros tantos municipios de la provincia, que recibirán financiación estatal por un importe global que rondará los 285 millones de euros.