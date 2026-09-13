El Gobierno destina más de 10 millones de euros en ayudas para alojamientos universitarios asequibles en Sevilla y Jaén

Archivo - Promoción de viviendas protegidas en régimen de alquiler en Sevilla. A 16 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Gogo Lobato - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana va a destinar más de diez millones de euros al impulso de alojamientos asequibles para la comunidad universitaria, con actuaciones en Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y la Universidad de Jaén.

Así lo ha anunciado el Gobierno en una nota, donde ha detallado que el objetivo de estos proyectos es ampliar la oferta residencial para estudiantes, personal docente e investigador, facilitar la movilidad académica y reducir la presión sobre el mercado del alquiler en las ciudades universitarias.

En concreto, la distribución prevista contempla una inversión de 6.504.300 euros para la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla y de 3.564.000 euros para la Universidad de Jaén (UJA), dentro de una primera fase de actuaciones que contempla la creación de alojamientos universitarios asequibles en distintas comunidades autónomas.

El Ministerio ha activado el trámite de audiencia pública del Real Decreto por el que se otorgarán las subvenciones a las entidades seleccionadas, culminando así un proceso de trabajo previo con las instituciones participantes.

Las actuaciones previstas se desarrollarán, en buena parte, sobre suelos públicos o universitarios ya disponibles y urbanísticamente consolidados, lo que facilita la ejecución de los proyectos y permite reducir los plazos necesarios para su puesta en marcha.

Asimismo, ha indicado que las promociones deberán mantener su finalidad pública y unas condiciones de precio asequible, que serán fijadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en las correspondientes resoluciones o convenios, en las que también se concretarán las actuaciones y los plazos de ejecución. El precio máximo incluirá servicios como la electricidad, el agua y la conexión wifi, entre otros.

ACTUACIONES CONCRETAS, ESTRATEGIA INTEGRAL

Estas ayudas directas se enmarcan en el protocolo interministerial firmado en octubre de 2024 para impulsar el alquiler asequible de vivienda universitaria, suscrito por los ministerios de Vivienda y Agenda Urbana, de Ciencia, Innovación y Universidades, y de Economía, Comercio y Empresa.

Su objetivo era la promoción de alojamientos universitarios en alquiler asequible, una medida que tiene encaje directo con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que también persigue fomentar la emancipación juvenil y aumentar la oferta de alojamientos asequibles mediante la movilización de suelo público o institucional en colaboración público-privada.

De este modo, el protocolo se configura como un instrumento sectorial que contribuye simultáneamente a los objetivos de acceso a la vivienda, igualdad de oportunidades en la educación superior, movilidad estudiantil y reducción de la presión sobre los mercados residenciales tensionados.