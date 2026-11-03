El Gobierno destina medio millón a reparar los daños causados por los seísmos en la Base Aérea de Armilla (Granada)

Archivo - Varios billetes en imagen de archivo. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha tomado razón este martes de la declaración de emergencia dictada para reparar los daños causados en la Base Aérea de Armilla (Granada) por la serie sísmica registrada en el área metropolitana granadina el pasado mes de agosto. Las actuaciones presupuestadas cuentan con un importe total de 500.000 euros.

La intervención, ejecutada tras la evaluación técnica de las instalaciones militares, se centra en la consolidación y rehabilitación de los torreones del edificio ED0024 del complejo castrense, que resultaron afectados por los temblores sufridos en la comarca durante el periodo estival, según recoge la referencia del Consejo de Ministros, consultada por Europa Press.

Con esta decisión del Ejecutivo central se formaliza el procedimiento administrativo para asegurar la estabilidad estructural del inmueble adscrito al Ejército del Aire y del Espacio y garantizar el desarrollo de la actividad y la seguridad en la base granadina.