El Gobierno elige a siete librerías andaluzas para acoger encuentros entre autores del programa 'Afinidades electivas'

Un total de siete librerías andaluzas independientes acogerán, durante los meses de septiembre y octubre, encuentros entre autores en la sexta edición del programa 'Afinidades Electivas. Encuentros literarios en librerías'. La iniciativa, puesta en marcha en 2020 por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, consiste en el diálogo entre dos creadores, seleccionados por la librería que organiza la actividad, y que escriban en diferentes lenguas de España.

Según ha informado el Gobierno en una nota, en las conversaciones se propone a cada autor indagar en el trabajo y en la obra del otro, buscando semejanzas, conexiones o caminos divergentes.

Los encuentros programados en Andalucía tendrán lugar del 13 de septiembre al 15 de octubre en las siguientes librerías independientes. Serán en La caléndula (Cádiz), con Roser Manuel-Rimbau (catalán) y Raúl Nieto (castellano), el 13 de septiembre; en El agente secreto (Jaén), con Alba Cid (gallego) y Angelo Nestore (castellano), el 17 de septiembre; en Rayuela Infancia, con Nono Granero (castellano) y Noemí Villamuza (catalán), el 19 de septiembre.

Por otro lado, también se organizará en las librerias La casa con libros (Granada), con Maite Gurrutxaga (euskera) y Sergio García (castellano), el 26 de septiembre; La fuga (Sevilla), con Luis Melgarejo (castellano) y Luz Pichel (gallego), el 26 de septiembre; en Buks (Sevilla) con David Aceituno (catalán) y Esther Gili (castellano), el 4 de octubre; y en Suburbia (Málaga), con June Fernández (euskera) y Angelo Nestore (castellano), el 15 de octubre. Estas actividades son de acceso libre y gratuito para el público interesado.

SOBRE 'AFINIDADES ELECTIVAS'

Asimismo, el Gobierno central ha detallado que este programa tiene como objetivos principales "impulsar la actividad en librerías independientes y poner en valor la pluralidad lingüística de España", favoreciendo así "el diálogo y contribuyendo a la difusión de literaturas de distintos territorios".

Además, ha indicado que en esta edición participarán un total de 130 autores, 65 mujeres y 65 hombres, con el objetivo de "favorecer la paridad en el sector". Algunos nombres que formarán parte del programa este año son Mario Obrero, Clara Usón, Xesús Fraga, Katixa Agirre, Ismael Ramos y Luz Pichel.

Así, ha conformado un programa diverso en el que se darán cita autores con obras en castellano, gallego, catalán, euskera, asturiano, valenciano y aragonés, y representantes de diversos géneros literarios, como son narrativa, poesía, ensayo e ilustración.

En cuanto a la distribución geográfica, además de los siete encuentros en Andalucía, se realizarán dieciocho en Galicia, nueve en la Comunidad Valenciana, siete en Asturias, seis en Castilla y León, cinco en la Comunidad de Madrid, cuatro en Cataluña, tres en Aragón, tres en País Vasco, y uno en Canarias, Cantabria, Islas Baleares y Región de Murcia, respectivamente.