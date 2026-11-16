El Gobierno entrega los Premios Menina a personas y entidades andaluzas por su lucha contra la violencia machista

La delegada del Gobierno en Andalucía, Mabel Mayo, con las estatuillas del Premio Menina que otorga el Gobierno a personas y entidades andaluzas que luchan contra la violencia machista. - DELEGACION DEL GOBIERNO EN ANDALUCIA

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y a propuesta de la Delegación y Subdelegaciones del Gobierno en Andalucía, celebrará el próximo 23 de noviembre la entrega de los XIV Reconocimientos Menina. Esta distinción, que tiene lugar cada año en el marco del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, reconoce a personas, proyectos e instituciones de Andalucía que se han destacado en su lucha contra cualquier forma de violencia machista durante el año 2026.

La delegada del Gobierno en Andalucía, Mabel Mayo, ha felicitado a través de una nota a las personas y entidades reconocidas con los Premios Menina "por su compromiso, implicación y dedicación" a la lucha contra la violencia machista, y ha destacado "la importancia de poner en valor a quienes, desde sus respectivos ámbitos de actuación, contribuyen a la atención y protección de las víctimas, la prevención de las agresiones y la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencia contra las mujeres".

Mayo ha subrayado que "la violencia machista constituye un grave problema de Derechos Humanos e igualdad que exige una respuesta estructural, contundente y coordinada, con todos los recursos disponibles y sin escatimar esfuerzos ni presupuestos". En este sentido, ha defendido la necesidad de mantener un "consenso político firme en torno a los instrumentos de protección, financiación y apoyo a las víctimas", y ha apelado a la "responsabilidad de las fuerzas democráticas para combatir los discursos que niegan o minimizan esta realidad". "La seguridad y la dignidad de la mitad de la población de nuestro país es un deber irrenunciable", ha afirmado.

El evento institucional, presentado por la periodista gaditana afincada en Sevilla Mariló Rico, tendrá lugar el próximo 23 de noviembre en la Sala Antonio Machado, en la sede de la Fundación Cajasol. Como en ediciones anteriores, los Reconocimientos Menina se materializan en una escultura inspirada en las Meninas de Velázquez, elaborada por internas de centros penitenciarios. Estos galardones, organizados en colaboración con la Fundación Cajasol, se otorgan a propuesta de la delegada del Gobierno en Andalucía, de los subdelegados y subdelegadas provinciales, así como de la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Andalucía y sus unidades provinciales de coordinación.

En la XIV edición de los Reconocimientos Menina de la Delegación del Gobierno en Andalucía, la mención especial ha recaído en María Iglesias Real, por su trayectoria periodística y literaria, su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y, especialmente, por su labor en favor de la igualdad y los derechos de las mujeres. Su trabajo, marcado por el periodismo de investigación, la reivindicación social y la visibilización de las desigualdades, constituye una aportación a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

"Reconocer a María Iglesias es también poner en valor el papel del periodismo comprometido a la hora de dar voz a las mujeres, sacar a la luz las desigualdades y contribuir a una sociedad libre de violencia y discriminación", ha señalado la delegada del Gobierno en Andalucía, Mabel Mayo.

Junto a la mención especial, se reconocerá la labor de la fiscal especializada en delitos de trata de personas y extranjería, Déborah Díaz-Jiménez Triviño, en Almería; la Asociación Hogar Betania, en Cádiz; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, Ramón María Clemente, y el teniente coronel jefe de Operaciones, Emilio Muñoz; la psicóloga forense y feminista María Escudero Sánchez, en Granada; la muestra de cine realizado por mujeres Wofest, en Huelva; el Ayuntamiento de Martos, en Jaén; Dolores Fernández Gutiérrez, referente en la defensa de la igualdad, en Málaga; y a la periodista Mercedes de Pablos Candón, primera mujer en dirigir una emisora de radio en España, en Sevilla.

Asimismo, durante el acto se entregarán ocho diplomas honoríficos a personas y entidades que destacan por su compromiso con la igualdad y la lucha contra la violencia machista. Los reconocidos con los diplomas son la escultora Clara Cuéllar Padilla, en Almería; los Equipos Mujer-Menor (Emume) de la Guardia Civil, en Cádiz; el inspector jefe de la Policía Nacional y jefe de la UFAM de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Córdoba, Jorge Barrio Barredo; el equipo VioGén de la Compañía de la Guardia Civil de Guadix, en Granada; el inspector de la Policía Nacional, Adelino Domínguez Martín, en Huelva; la Asociación Jaén Acoge, en Jaén; la Asociación de Mujeres La Yedra, en Málaga y el Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción, en Sevilla.

La entrega de los XIV Reconocimientos Menina se enmarca en la programación organizada por la Delegación del Gobierno de España en Andalucía con motivo del 25 de noviembre, en colaboración con la Fundación Cajasol, y forma parte de las actuaciones impulsadas en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.