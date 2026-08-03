El Gobierno de España abona casi 113 millones a más de 87.600 agricultores en ayudas para la compra de fertilizantes

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SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, va a abonar 112,9 millones de euros de la ayuda para la compra de fertilizantes aprobada por el Ejecutivo a 87.674 agricultores que en Andalucía aparecían en la primera lista de beneficiarios publicada el pasado 6 de julio y que han manifestado su aceptación expresa en el plazo de los 20 días dispuesto para dicho trámite.

En toda España, el reparto asciende a 494,5 millones de euros de para 249.376 agricultores. Se prevé que los ingresos en las cuentas de los beneficiarios se realicen en la primera semana de septiembre. En estos momentos hay otros 9.362 beneficiarios pendientes de resolver alguna duda o trámite burocrático para poder percibir la ayuda, tal y como ha señalado la delegación del Gobierno en una nota de prensa.

De la lista publicada el 6 de julio, 1.290 agricultores han comunicado su renuncia a la ayuda Está prevista la publicación de nuevos listados de beneficiarios en las próximas semanas.

Así, la ayuda para la compra de fertilizantes es una de las medidas incluidas en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio aprobado por el Gobierno el pasado 20 de marzo mediante el Real Decreto-ley 7/2026, con un presupuesto inicial de 500 millones de euros.

En el segundo Real Decreto-ley 18/2026, de medidas de apoyo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, se amplió esta cantidad en 165 millones de euros, hasta un total de 665 millones.

En dicho Consejo de Ministros se incrementaron las cuantías de la ayuda para hacer frente al encarecimiento de los fertilizantes hasta 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y hasta 38,33 para los de secano.

Los fertilizantes son una de las materias primas que más se han encarecido a causa del conflicto bélico, por lo que esta medida busca paliar el impacto de dicho incremento en las explotaciones agrarias.

El objetivo es que los agricultores puedan aplicar unos niveles adecuados de fertilización, que son imprescindibles para mantener el volumen de la producción agrícola, sin que ello les suponga un elevado sobrecoste y no repercuta en un encarecimiento de los alimentos.

Con los dos paquetes de medidas de apoyo puestos en marcha por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, las ayudas específicas para los sectores agrario y pesquero suman un presupuesto total de 1.107 millones de euros.