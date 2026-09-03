El Gobierno finaliza las obras del desglosado 9 de las conducciones del sistema Béznar-Rules, en la costa de Granada

Archivo - Presa de rules. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR - Archivo

GRANADA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha finalizado las obras del desglosado número 9 de las conducciones derivadas del sistema de Presas Béznar-Rules, una actuación estratégica para la mejora de la garantía de abastecimiento y de los recursos destinados al regadío en la Costa Tropical de Granada.

Concretamente, la actuación permitirá garantizar el abastecimiento a municipios de la costa y asegurar el suministro de agua de riego a 722 hectáreas de las comunidades de regantes Nuestra Señora Virgen del Rosario y Santa Ana, integradas en la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo. Asimismo, podría facilitar en el futuro la interconexión entre los sistemas de riego de las cotas 200 y 400.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha trasladado al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y al subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, este anuncio durante una reunión en la que han repasado el estado de los principales proyectos y actuaciones que desarrolla en la comunidad el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

"Estamos ante la finalización de la canalización principal de una infraestructura estratégica para la costa granadina, que se encontraba completamente parada y que desde el primer momento contó con el impulso del Gobierno de Pedro Sánchez, por eso la podemos considerar como la prueba inequívoca del cumplimiento de los compromisos con Granada", ha dicho Pedro Fernández, al tiempo que ha garantizado la "implicación del Gobierno" para la continuidad de los trabajos para avanzar en el resto del proyecto.

Morán ha explicado que, a pesar de las dificultades provocadas por las lluvias del pasado otoño y los elevados caudales del río Guadalfeo durante el invierno y la primavera, que motivaron el desembalse de la presa de Rules y complicaron el desarrollo de los trabajos, las obras fueron recibidas el pasado 26 de junio; actualmente se están ultimando las pruebas operativas y los trámites para la cesión de la explotación de las infraestructuras construidas a la Mancomunidad de la Costa Tropical y a la Junta de Andalucía.

EN DETALLE

Los trabajos han consistido en la ejecución de dos conducciones paralelas, una para abastecimiento y otra para riego, con una longitud de 16,4 kilómetros cada una, con inicio en las proximidades de la Presa de Rules, en el final del tramo previamente construido, bajo el vano del puente de la carretera A-346 (Órgiva-Vélez de Benaudalla), que discurren hasta el punto kilométrico 16+400, junto a la ETAP de Palmares, donde se separan hasta finalizar en sus correspondientes puntos de entrega.

A lo largo del trazado ha sido necesario superar diferentes obstáculos como los cruces en el río Guadalfeo, junto al que se desarrolla la conducción en una longitud de 12 kilómetros, cruces en los que se ha restaurado la Senda del Guadalfeo que coincide en muchos tramos con la conducción. En el resto del trazado hay un tramo paralelo a la autovía A-7 cruzando bajo dos de sus viaductos y pasando en hinca el ramal de incorporación, para seguir en su tramo final por la rambla de Molvízar y la subida a Palmares.

Tras la ejecución de las obras, en todo el trazado se ha llevado a cabo una importante reposición de servicios afectados: muros, accesos y cerramientos de las parcelas atravesadas.

Las obras se enmarcan en el convenio suscrito el 30 de junio de 2023 entre la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada para la ejecución, financiación y explotación de la actuación, en la que se han invertido 66,5 millones (IVA incluido), cofinanciados en un 80 por ciento por el ministerio a través de los fondos Next Generation EU, mientras que la Consejería de Agricultura ha aportado un 10 por ciento y el resto ha sido financiado por la Mancomunidad de la Costa Tropical.

Durante el encuentro han abordado las actuaciones impulsadas por el Gobierno de España en materia de agua, así como las medidas de reconstrucción y prevención destinadas a los municipios afectados por episodios meteorológicos adversos, con especial detalle a las que se ejecutan en coordinación y colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

En este sentido, en la provincia de Granada, el Gobierno de España ha aprobado ya más de 281 millones de euros para financiar íntegramente actuaciones de reparación de los daños ocasionados por las borrascas, así como la ejecución de nuevas infraestructuras destinadas a reforzar la protección frente a futuros episodios, en 126 entidades locales afectadas, entre las que se encuentra la Diputación Provincial de Granada.