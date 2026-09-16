El Gobierno invierte más de 23 millones en Pinos Puente para prevenir inundaciones y proteger frente a desprendimientos

José Antonio Montilla ha visitado Pinos Puente para conocer las actuaciones que se llevarán a cabo con los 23.318.802,7 euros aprobados por el Gobierno de España para tres grandes actuaciones frente a inundaciones y desprendimientos tras las borrascas. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

PINOS PUENTE (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha visitado Pinos Puente, junto a su alcalde, Ángel Iván Fernández, para conocer las actuaciones que se llevarán a cabo con los 23.318.802,7 euros aprobados por el Gobierno de España para desarrollar tres grandes actuaciones destinadas a prevenir futuras inundaciones tras los daños ocasionados por los episodios meteorológicos adversos registrados entre finales de enero y principios de febrero de este año.

Durante la visita, Montilla ha destacado la importancia de estas actuaciones para Pinos Puente y ha señalado que "esta inversión permitirá abordar obras de gran envergadura que mejoren las infraestructuras y refuercen la protección del municipio y de sus núcleos de población frente a futuros episodios de lluvias intensas".

El subdelegado ha subrayado que "el Gobierno de España está movilizando recursos no solo para que los municipios afectados puedan recuperar las infraestructuras dañadas, sino para que puedan acometer actuaciones preventivas que permitan reducir el riesgo y mejorar la seguridad de la ciudadanía".

La teniente de alcalde y concejal de Subvenciones y Urbanismo de Pinos Puente, Cristina Guzmán, se ha mostrado muy satisfecha por la concesión de esta ayuda de más de 23 millones de euros, "que nos permitirá actuar sobre problemas históricos de nuestro municipio".

"Una parte fundamental de esta inversión se destinará al encauzamiento y derivación de los barrancos de Zujaira y Casanueva, una actuación necesaria para reducir el riesgo de inundaciones y mejorar la seguridad de nuestros vecinos. También permitirá estabilizar el macizo rocoso y desarrollar, junto al Ayuntamiento de Valderrubio, un proyecto que dará respuesta a los problemas de inundaciones que afectan a ambos municipios", ha explicado la edil.

TRES GRANDES ACTUACIONES

La principal actuación, dotada con 14.558.444,25 euros, permitirá ejecutar las obras de encauzamiento y derivación al río Velillos para prevenir inundaciones en los núcleos de Zujaira y Casanueva. Se trata del proyecto de mayor cuantía de los aprobados para el municipio y permitirá mejorar la gestión y evacuación de las aguas ante episodios de lluvias intensas.

Además, se invertirán 2.118.368,08 euros en el estudio de estabilidad del macizo rocoso y en la ejecución de medidas provisionales de protección frente a desprendimientos en distintas zonas del núcleo urbano de Pinos Puente. Los trabajos afectarán al entorno del paraje El Refugio, bajo el depósito de Aguasvira, así como a las calles Vereda de la Alameda y Batán y al Cerro Baldomero.

La tercera intervención contará con 6.641.990,37 euros y permitirá ejecutar el encauzamiento del Barranco Hondo de Tobares de Valderrubio en el tramo correspondiente al término municipal de Pinos Puente. La actuación contribuirá a mejorar la capacidad de evacuación de las aguas y a reducir el riesgo asociado a episodios de precipitaciones intensas.

En conjunto, los tres proyectos permitirán actuar sobre algunos de los principales riesgos derivados de los temporales en el municipio. Las inversiones están orientadas tanto a mejorar las infraestructuras hidráulicas como a reforzar la seguridad de las zonas urbanas y de los núcleos de población.