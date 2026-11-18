Archivo - La teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, ha criticado este miércoles que "las constantes improvisaciones del gobierno de Pedro Sánchez impiden cerrar el presupuesto para el año 2027 y provocan un importante perjuicio para Córdoba".

Las palabras de Torrent se refieren a la publicación del Real Decreto ley 37/2026, de 17 de noviembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público; de modo que "esta nueva modificación hace oficial tanto la subida del 4,5% para todos los empleados públicos en 2027, así como otra subida, del 0,5% desde enero 2026, con carácter retroactivo y que computa a efectos del cálculo del 4,5% indicada anteriormente", ha indicado la edil en una nota.

Al respecto, ha apuntado que "estas modificaciones obligan a rehacer el presupuesto en su Capítulo I (Gastos de Personal) que debe incorporar este incremento previsto por el Real Decreto Ley y, en consecuencia afectan al resto de partidas que deben ajustarse para conseguir el equilibrio presupuestario y asumir este incremento previsto".

"No es la primera vez que los presupuestos de Córdoba se ven afectados por las improvisaciones del gobierno de Pedro Sánchez", ha aseverado, para apostillar que "el pasado año el Gobierno central autorizó también a finales de año y sin apenas margen de maniobra el destino del superávit municipal a Inversiones Financieramente Sostenibles cuando durante todo el año habían indicado que este superávit tenía que ir de forma obligatoria a la amortización de deuda".

Así, Torrent ha advertido de que "esta constante improvisación obliga a estar permanentemente cambiando partidas y previsiones y, en consecuencia, a alargar plazos que bien podrían haber quedado solventados en los tiempos estipulados para la tramitación de las cuentas municipales".

En este sentido, ha señalado que "la pasada semana, sabiendo lo que venía, el portavoz socialista se quejó de que el anteproyecto de cuentas municipales no se había presentado para su aprobación inicial, ¿qué hubiera pasado si se hubiesen aprobado inicialmente? Pues que tendríamos que haberlas cambiado para incorporar esta subida que se ha hecho oficial esta misma semana".

Es por ello que la teniente de alcalde de Hacienda ha reclamado "más seriedad y responsabilidad" a la oposición y, en concreto, al PSOE en sus declaraciones públicas. Torrent ha indicado que "desde la Delegación de Hacienda trabajamos con la máxima seriedad y rigor para que las cuentas 2027 sigan dando pasos y estén aprobadas inicialmente a finales del mes de diciembre". "El objetivo es que el presupuesto 2027 entre en carga lo antes posible para que pueda responder a las necesidades e inversiones que demandan los cordobeses", ha asegurado.